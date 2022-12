Launchtermin verkündet: Neuer Formel-1-Ferrari wird ein Valentinsauto

Audio-Player laden

Formel-1-Fans haben am 14. Februar 2023 ein Valentins-Date - und zwar mit Ferrari. Denn die Scuderia hat kurz vor Weihnachten ihren Präsentationstermin für das neue Formel-1-Auto der Saison 2023 verkündet: Ferrari zeigt seinen neuen Boliden am Dienstag, den 14. Februar - also am Valentinstag.

Passend verkündete das Team das Datum auf Twitter auch mit der Frage: "Are you ready to fall in love?" - Ob die Ferrari-Fans sich auch wirklich in das neue Auto verlieben werden, dürfte auf die sportlichen Ergebnisse der kommenden Saison ankommen. Den WM-Titel 2022 hat der F1-75 trotz eines starken Saisonauftaktes verpasst.

Wie der Nachfolger heißen wird, ist noch nicht bekannt. Intern wird das Auto aktuell aber als "Projekt 675" bezeichnet.

Ferrari will sich für 2023 auf zwei Bereiche konzentrieren, in denen man in der abgelaufenen Saison Nachteile gegenüber Red Bull gesehen hat: Man will seinen Topspeed mit einer größeren aerodynamischen Effizienz verbessern, und man will durch ein verbessertes Reifenmanagement nicht mehr im Laufe eines Grand Prix so zurückfallen wie weite Teile von 2022.

Das Gesamtkonzept dürfte aber ähnlich bleiben wie beim F1-75. Eine auffällige Veränderung soll es aber am Heck geben, wo die Flaschenhals-Region deutlich ausgeprägter sein soll. Wie aus Maranello zu hören ist, sollen die Daten aus dem Windkanal zumindest positiv sein.

Ferrari tritt auch 2023 mit seiner Fahrerpaarung aus Charles Leclerc und Carlos Sainz an, die seit 2021 zusammen für die Roten fahren. Leclerc wurde in diesem Jahr Vizeweltmeister, Sainz holte seine erste Pole und seinen ersten Sieg und wurde Fünfter.

Die wichtigste Veränderung gibt es an der Teamspitze: Teamchef Mattia Binotto hat den Rennstall nach 27 Jahren verlassen. Er wird durch Frederic Vasseur ersetzt, der bislang Teamchef bei Alfa Romeo war.

Ferrari ist das zweite Team, das seinen Präsentationstermin verkündet hat. Aston Martin wird seinen neuen Boliden einen Tag früher vorstellen, nämlich am 13. Februar 2023.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.