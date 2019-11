Lewis Hamilton: Aussprache mit Max Verstappen in Austin

Nach seinem sechsten WM-Titelgewinn ist Lewis Hamilton mit sich selbst im Reinen. Und mit Max Verstappen, wie der Mercedes-Fahrer nach dem US-Grand-Prix in Austin erklärte. Er habe noch vor dem Rennstart mit Verstappen gesprochen, um den jüngsten Streit der beiden Formel-1-Piloten beizulegen, meint Hamilton.

"Ich sagte ihm: 'Du bist so ein großartiger Rennfahrer. Lass uns das, was passiert ist, einfach abhaken. Was auch immer da war, wir sollten es hinter uns lassen. Auf ein tolles Rennen.'"

Was Hamilton auf der Seele brannte: Er war in den Tagen zuvor gleich mehrfach mit Verstappen aneinander geraten, unter anderem in der ersten Rennrunde in Mexiko, wo es zu kleineren Berührungen zwischen Hamilton und Verstappen gekommen war. In den USA schließlich lieferten sich die beiden ein Miniduell im Qualifying.

Die Historie des Verbalduells

Dazu waren jeweils diverse verbale Stichelein gekommen. Hamilton hatte zum Beispiel in Mexiko behauptet, Verstappen ziehe Zwischenfälle auf der Rennstrecke an wie ein "Magnet" und erklärte zudem, man tue gut daran, im Duell mit Verstappen extra viel Platz zu lassen (hier im Detail nachlesen!). Ferrari-Pilot Sebastian Vettel stimmte dieser Einschätzung zu.

Nach dem Techtelmechtel im Austin-Qualifying giftete Verstappen ("Lewis fucked us all!") zurück: "Ich weiß nicht, was es ist, Arroganz oder so. Ich habe dann zu mir gesagt: Wenn er mich überholt, dann zur Hölle mit ihm. Wenn du mich ruinierst, ruiniere ich dich auch. Und natürlich hat er es zurück gekriegt." (Hier die kompletten Aussagen abrufen!)

Weil nun eine offizielle Aussprache erfolgt ist, ist das alles Schnee von gestern. Zumindest Hamilton klingt schon wieder ganz versöhnlich ("Ich mag das Racing mit ihm!") und lobt Verstappen als "den Weltmeister der Zukunft", schickt aber gleich eine Kampfansage hinterher: "Ich werde so hart arbeiten wie möglich, damit das nicht so bald eintritt!"

Wie Verstappen auf die Aussprache mit Hamilton reagiert hat, ist nicht bekannt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.