Lewis Hamilton glaubt: Motor nach Spa-Unfall noch einsatzfähig

Lewis Hamilton glaubt, dass Mercedes seinen in Spa beschädigten Motor reparieren kann, sodass er ihn später in der Saison noch einmal einsetzen kann. Beim Formel-1-Rennen in Zandvoort an diesem Wochenende wird der siebenmalige Weltmeister allerdings auf einen alten Motor zurückgreifen müssen.

Hamilton war in der ersten Runde in Belgien mit Fernando Alonso aneinandergeraten und wurde mit seinem W13 ausgehoben. Beim Aufprall mit 45g wurde sein Auto so beschädigt, dass Kühlflüssigkeit aus ihm austrat und Mercedes Hamilton anweisen musste, das Auto aufgrund steigender Temperaturen im Fahrzeug sofort abzustellen.

Mercedes brachte den Motor zurück in das Werk nach Brixworth, um ihn zu untersuchen und zu retten. Doch weil die Untersuchungen wohl noch andauern, wird er den Spa-Motor, den er am Wochenende erst frisch verbaut hatte, an diesem Wochenende nicht einsetzen können.

"Sie haben sich das ganze Auto angeschaut und arbeiten am Motor, um sicherzustellen, dass wir ihn benutzen können", sagt Hamilton. "Ich glaube, dass wir ihn wieder benutzen können. Das werden wir aber nicht an diesem Wochenende tun, weil sie immer noch Teile am Auto reparieren. Aber wir werden es bald herausfinden."

Auch bei den anderen klassischen Motorenteilen Turbolader, MGU-H, MGU-K, Energiespeicher und Kontrollelektronik ist der Mercedes-Pilot schon am Limit angekommen. Beim Auspuff droht mit drei eingesetzten von acht erlaubten Elementen keine Gefahr. Auch die beiden Getriebekomponenten dürfte er noch zweimal straffrei tauschen zur Übersicht der Motorenteile 2022.

Körperlich ist der 37-Jährigen nach dem Unfall aber fit: "Ich habe Physio gemacht und mich einfach gedehnt, und zum Glück geht es mir gut."

