Mit IndyCar- und Formel-E-Verbindung: Neues Juniorprogramm von McLaren

McLaren hat sein Nachwuchsprogramm umgekrempelt und ein neues Entwicklungsprogramm auf die Beine gestellt, das vom früheren Formel-1-Fahrer und Le-Mans-Sieger Emanuele Pirro geleitet werden wird. Damit möchte McLaren jungen Piloten einen Weg vom Kartsport in die Formel 1 bieten und auch Fahrern aus anderen Serien Formel-1-Möglichkeiten eröffnen.

"McLaren hat eine lange Tradition in der Entwicklung aufstrebender Talente zu Rennfahrern auf höchstem Niveau, und ich bin stolz darauf, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird", sagt Geschäftsführer Zak Brown.

"Wir haben hier bei McLaren ein erfahrenes Team, das von Emanuele gekonnt geführt wird und das in der Lage ist, die nötige Unterstützung und Ressourcen bereitzustellen, um junge Talente zu wettbewerbsfähigen Profi-Rennfahrern zu entwickeln", so Brown weiter.

McLaren hatte in seiner Geschichte unter anderem Lewis Hamilton oder Lando Noris über sein Nachwuchsprogramm in die Formel 1 geholt. Von 2019 bis 2021 befand sich jedoch kein Pilot im Nachwuchskader, was sich mit der Verpflichtung des amerikanischen Kartsportlers Ugo Ugochukwu änderte, der 2023 in der Italienischen Formel 4 an den Start gehen wird.

Zu ihm stoßen die beiden IndyCar-Piloten Alex Palou und Patricio O'Ward, die 2022 bereits als Freitagsfahrer für McLaren zum Einsatz kamen. Palou und O'Ward gehören schon zum McLaren-Team und verdeutlichen die Verbindung zwischen den einzelnen Rennteams. Denn auch in der IndyCar-Serie oder der Formel E sollen sich Chancen ergeben.

"Mit McLarens breitem Rennsportportfolio in der Formel 1, IndyCar und Formel E sind wir gut aufgestellt, um junge Talente vom Beginn ihrer Karriere bis hin zu Vollzeitrennen oder Test- und Entwicklungsaufgaben zu unterstützen", sagt Brown.

"Mit Pato, Alex und Ugo verfügen wir bereits über eine Reihe aufregender Talente, und ich freue mich darauf, ihre Entwicklung weiter zu unterstützen, während wir mit dem Aufbau des McLaren Driver Development Programms beginnen", so der Geschäftsführer.

Leiten wird das neue Entwicklungsprogramm Emanuele Pirro (61), der es einst auch über den Posten des Testfahrers bei McLaren in die Formel 1 geschafft hatte, dort allerdings nie für das Team gefahren war. Zwischen 1989 und 1991 startete der Italiener bei 40 Rennen für Benetton und Scuderia Italia.

Emanuele Pirro war in den vergangenen Jahren immer wieder Fahrerkommissar Foto: LAT

"Ich freue mich aus mehreren Gründen sehr über diese Aufgabe. McLaren hat in meiner Karriere eine entscheidende Rolle gespielt, indem es mir die Möglichkeit gab, mir einen Platz in der Formel 1 zu verdienen und mich durch die Zusammenarbeit mit [Ayrton] Senna, [Alain] Prost und [Gerhard] Berger auf ein höheres Niveau zu bringen", so der frühere DTM-Fahrer.

"Gemeinsam mit meinem Team werde ich dazu beitragen, ein hochmodernes Programm zu entwickeln, die bestmöglichen Fahrer auszuwählen und ihnen alle Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen, um ihr Talent optimal zu nutzen. Außerdem werde ich sie in die Mission, die Vision und die Werte von McLaren einbinden und hoffentlich dafür sorgen, dass einer von ihnen in das Formel-1-Team aufsteigt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.