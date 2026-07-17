Nach "Idiot"-Funkspruch: "Antonelli muss ein wenig ruhiger werden"

Im ersten Freien Training zum Großen Preis von Belgien haben Kimi Antonelli und Carlos Sainz für eine skurrile Szene gesorgt. Beide fuhren in langsamer Geschwindigkeit eng beieinander vom Ausgang der Savelot-Kurve bis zum Eingang der Bus-Stop-Schikane, und der WM-Spitzenreiter bezeichnete den Williams-Piloten prompt als einen Idioten.

Antonelli war im FT1 auf einer schnellen Runde unterwegs. Dabei begegnete er in der Stavelot-Kurve Sainz, der am Ausgang dieser Passage vom Gas ging. Ein Manöver, das den WM-Führenden laut eigener Aussage irritierte:

"Er ist am Ausgang einer schnellen Kurve vom Gas gegangen", erklärt Antonelli nach der Session. "Du bist da im siebten Gang, und ich musste [meine Runde] abbrechen, und das war sehr riskant."

Folglich lautete der Kommentar des wütenden Antonelli am Funk: "Sainz, was für ein Idiot."

Auch der Funkspruch von Sainz war in der TV-Übertragung zu hören: "Ich habe keine Ahnung, was Antonelli da mit mir gemacht hat", so die Wortwahl des Williams-Piloten. "Ich hat sein Auto in mich hineingeworfen [und] ich habe keine Ahnung, warum."

Nach der Session äußert sich Sainz noch ein Stück konkreter und betont, dass er nicht glaubt, Antonelli blockiert zu haben. Er denkt, durch die aktive Aerodynamik und den Mangel an Abtrieb sei es in einer solchen Situation für den hinterherfahrenden Piloten (in diesem Fall Antonelli) womöglich schwieriger, in die Kurve einzulenken.

"Vielleicht dachte er, ich hätte ihm besser aus dem Weg gehen können", so Sainz. "Aber ich denke nicht, dass er mich am Funk als einen Idioten bezeichnen sollte. Ich glaube, zu fluchen oder einen Konkurrenten zu beleidigen, ist verboten. Ich denke also, [Antonelli] sollte ein wenig ruhiger werden."

Nach der Session erklärt Antonelli: "Was ich im Eifer des Gefechts gesagt habe, ist vermutlich nicht ideal, aber [das Agieren von Sainz] war sehr gefährlich."

Strafen oder Verwarnungen wurden aufgrund dieser Situation nicht ausgesprochen. Stattdessen wurde der Williams-Pilot aufgrund einer bizarren Szene am Boxeneingang verwarnt, nachdem ihm sein Team zu spät mitgeteilt hatte, dass er noch eine weitere Runde auf der Strecke bleiben soll.