Nächste Williams-Pleite: Update bringt nicht die erhoffte Leistung

"Hoffentlich ist das hier der Tiefpunkt", sagte Williams-Pilot Carlos Sainz im Rahmen des Spielberg-Wochenende der Formel 1. Ausgerechnet das Williams-Heimrennen in Silverstone könnte nun aber noch einmal ein "tieferer Tiefpunkt" gewesen sein, um Ex-Fußball-Bundestrainer Rudi Völler zu zitieren.

Anders als zuvor in Spielberg schaffte es Williams beim Heimspiel zwar mit beiden Autos in Q2. Trotzdem war auch das Wochenende in Silverstone wieder ein Rückschlag, weil man nicht nur erneut ohne Punkte, sondern vor allem auch unter den eigenen Erwartungen blieb.

So brachte Williams einen neuen Frontflügel als ersten Teil eines größeren Upgrades mit zum Großbritannien-GP. Zwar räumte Teamchef James Vowles bereits im Vorfeld ein, dass der neue Flügel alleine nicht ausreichen werde, "um im Mittelfeld einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen".

Trotzdem herrscht nach dem Rennen wieder einmal Ernüchterung in Grove. "Obwohl wir das Auto an diesem Wochenende leistungsfähiger gemacht und einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben, machen andere weitaus größere Sprünge als wir", erklärt Vowles.

"Das müssen wir genauer unter die Lupe nehmen - und herausfinden, ob wir wirklich die Leistung erzielen, die wir erwartet haben", so der Teamchef. Carlos Sainz findet sogar deutlichere Worte und stellt klar: "Dieses Wochenende war viel schwieriger, als wir erwartet und erhofft hatten."

"Wir müssen uns darauf konzentrieren, was mit dem Auto nicht stimmt, und auch analysieren, warum das Upgrade nicht die erwartete Leistung gebracht hat. Das ist also ein Weckruf für uns", so der Spanier, der bereits zum vierten Mal in Folge ohne Punkte blieb.

Wird die "B-Version" des Autos wirklich zünden?

"Ich habe das Gefühl, dass ich auf hohem Niveau fahre, und auch das Team hat alles gegeben, um mit zwei [neuen] Frontflügeln hierher zu kommen", betont er, "allerdings müssen wir nun genauer analysieren, was mit unserem Auto los ist, da uns zu viel Leistung fehlt."

Auch Vowles betont: "Carlos hat [in Silverstone] alles richtig gemacht, aber das Auto ist einfach nicht schnell genug." Auch Teamkollege Alexander Albon blieb erneut ohne Zähler, nachdem er sich mit einer Kollision und einer daraus resultierenden Strafe früh im Rennen selbst um alle Chancen brachte.

Doch auch ohne diesen Zwischenfall wären Punkte für Williams erneut nicht in Reichweite gewesen, wie das Beispiel Sainz zeigt. Das ist insofern nicht überraschend, weil das Team bereits ankündigte, dass es bis nach der Sommerpause dauern werde, bevor man einen größeren Leistungssprung erwarten kann.

Erst ab Baku im September will Williams mit einem bis dahin "fast komplett neuen Auto", wie Vowles es nennt, wieder ein regelmäßiger Punktekandidat sein. Dass der neue Frontflügel in Silverstone nicht die erhoffte Leistung brachte, dürfte die Hoffnung darauf, dass das auch wirklich gelingt, allerdings nicht unbedingt steigern.

In der Weltmeisterschaft liegt Williams mit elf Punkten weiterhin auf Rang acht, Audi ist durch den achten Platz von Gabriel Bortoleto in Silverstone allerdings bis auf fünf Zähler herangerückt. Die Saison 2025 hatte Williams noch auf WM-Rang fünf beendet.