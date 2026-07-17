Pirelli überlegt noch: Doch nicht der letzte Formel-1-Vertrag?

Bleibt Hersteller Pirelli auch über 2028 hinaus der Reifenausrüster der Formel 1? Die Italiener, deren Vertrag erst jüngst durch eine Klausel verlängert wurde, sind diesem Thema durchaus nicht abgeneigt. Der Tenor: Wenn die Formel 1 und die FIA möchten, dann würde man sich durchaus vorstellen können, weiterzumachen.

"Wir sind globaler Partner und vor allem technologischer Partner. Wenn die FIA und die Formel 1 also Interesse daran bekunden sollten, die Partnerschaft mit Pirelli fortzusetzen, würden wir zu gegebener Zeit sicherlich darüber sprechen", betont Pirellis Motorsportchef Dario Marrafuschi gegenüber Motorsport.com Italien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Aber: Im Moment sei es noch "viel zu früh", um zu entscheiden, wie Pirelli die Zukunft über 2028 hinaus gestalten möchte.

Erst vor einem Monat hatte der Automobil-Weltverband FIA eine Klausel im Vertrag mit dem Hersteller aktiviert, der die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr verlängert. Im 2023 ursprünglich unterzeichneten Vertrag hatte sich Pirelli in den Saisons 2025 bis 2027 zur Formel 1 bekannt - mit eben einer Option auf eine Verlängerung.

Dass die FIA den Italienern das Vertrauen ausgesprochen hat, kommt bei Pirelli gut an: "Diese einjährige Verlängerung ist zweifellos ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement und den Ruf, den wir uns über all die Jahre erarbeitet haben", betont Marrafuschi und sieht sein Unternehmen als "feste Größe" der Königsklasse.

"Die Formel 1 ist ein hochgradig technologisches Umfeld, das von Innovation dominiert wird, aber es geht um mehr als das. Es geht auch um das Vertrauen, das wir uns bei allen Stakeholdern und Partnern erarbeiten, insbesondere beim Formel-1-Management, der FIA und all den Teams, die wir mit Reifen beliefern und an den Rennwochenenden ingenieurstechnisch beraten", sagt er.

"All das macht uns extrem stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben."

Pirelli ist seit 2011 Einheitsausrüster der Formel 1 und hatte sich bei der letzten Ausschreibung 2023 gegen Konkurrent Bridgestone durchgesetzt, die eine Rückkehr in die Meisterschaft angestrebt hatten.

Damals hatte Pirelli jedoch deutlich gemacht, dass die neue Vertragsperiode die letzte sein würde, da man in der Formel 1 kaum noch etwas erreichen könnte, um die Marke weiter zu stärken. Anscheinend ist das letzte Wort aber doch noch nicht gesprochen ...