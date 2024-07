Umworbener Adrian Newey hat eine klare Tendenz: Absage an Ferrari?

Am Freitag erst enthüllte Adrian Newey im Rahmen des Goodwood Festival of Speed seine neuste Schöpfung, den RB17, und damit gleichzeitig sein "Abschiedsgeschenk" an Red Bull. Nach 19 gemeinsamen Jahren verlässt der Design-Guru das Team zum Jahresende - allerdings wohl nicht Großbritannien!

Denn obwohl von vielen Formel-1-Fans und speziell den Tifosi erhofft, kommt es wohl nicht zur Traumehe mit Ferrari: Wie die in Ferrari-Kreisen bestens vernetzte italienische Ausgabe vom motorsport.com, eine Schwesterplattform von Motorsport-Total.com, berichtet, verdichten sich die Anzeichen, dass Maranello nicht der neue Wohnsitz des Top-Ingenieurs wird.

Passend dazu: Ex-Top-Gear Moderator Jeremy Clarkson, seines Zeichens ein Schulfreund Neweys, plauderte kürzlich gegenüber ViaplayTV aus: "Wollen sie eine exklusive Info? Ich weiß, dass Adrian Newey auf Haussuche in Oxfordshire ist, nicht in Maranello." Der genannte Ort liegt gut eine halbe Autostunde entfernt von Silverstone, wo Aston Martins neue Mega-Fabrik beheimatet ist ...

Tatsächlich soll sich bei Newey, der allein schon wegen seiner vertraglichen Abmachungen mit Noch-Arbeitgeber Red Bull vor September keinen Entschluss für seinen weiteren Karriereweg kommunizieren kann, mittlerweile die klare Tendenz eingestellt haben, dass er diesen bei Aston Martin fortsetzt. Einen Werksbesuch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattete der Ausnahme-Aerodynamiker dem Team schon ab.

Ferrari und Newey: Darum wird es kein Match

Wie Motorsport-Total.com bereits vor einer Woche berichtete , sollen sich Newey und Aston-Martin-Oberboss Lawrence Stroll grundsätzlich einig sein. Aber: Auch McLaren scheint als Plan B noch nicht gänzlich aus der Verlosung zu sein, anders als Ferrari.

Bei der Scuderia indes scheint die Technikabteilung nach dem jüngst kommunizierten Abgang von Enrico Cardile, ebenfalls zu Aston Martin, geschwächt - die dadurch vakante Position des Chassis-Chefs ist allerdings keine, die Newey bekleiden würde.

Mit dem spektakulären RB17 verabschiedet sich Newey endgültig von Red Bull Foto: Red Bull Content Pool

Eine derartige Rolle scheint für den mittlerweile 65-Jährigen bei McLaren und Aston Martin deutlich leichter zu realisieren, und soll Gegenstand der Verhandlungen sein, die Ex-Formel-1-Teamchef Eddie Jordan im Auftrag Neweys mit den Rennställen führt.

Als weiteren Fingerzeig in Richtung der Grünen werten Fahrerlager-Insider indes den Umstand, dass Aston Martin kürzlich CEO Martin Whitmarsh abmontierte, und durch Ex-Mercedes-Motorenmann Andy Cowell ersetzte.

Das Verhältnis zwischen Newey und Whitmarsh gilt seit ihrer gemeinsamen Zeit bei McLaren als vorbelastet, die Demission des Letztgenannten könnte also durchaus dazu dienen, den Weg für den Neuankömmling in Silverstone zu ebnen.