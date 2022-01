Personalabgang vor Saison 2022: Williams-Chefingenieur verlässt das Team

Die nächste Phase der Umstrukturierung bei Formel-1-Traditionsteam Williams hat begonnen: Der bisherige Chefingenieur Adam Carter hat den Rennstall aus Grove verlassen, wie das Team in einer kurzen Pressemitteilung bestätigt. Darin heißt es: "Mit Blick auf unsere technische Ausrichtung und die Erfordernisse der Saison 2022 und darüber hinaus haben wir Änderungen an unserer technischen Struktur vorgenommen."

Offen lässt das knappe Statement mit Worten von Williams-Teamchef Jost Capito allerdings, wer die frei gewordene Position des Chefingenieurs übernimmt: Ein Nachfolger für Carter wurde nicht vorgestellt.

Carter war 2016 mit reichlich Formel-1-Erfahrung zu Williams gestoßen, nachdem er ab 1998 unter anderem für die Rennställe Arrows, McLaren, Jordan und Renault tätig gewesen war. Bei Williams arbeitete Carter zunächst als leitender Ingenieur, bekam aber bald mehr Verantwortung und stand ab 2019 der Designabteilung vor. Ob Carter auch in Zukunft in der Formel 1 tätig sein wird, ist nicht bekannt.

Seit der Übernahme von Williams durch Dorilton Capital in der Saison 2020 sind einige Schlüsselpositionen im Formel-1-Team neu besetzt worden, zum Beispiel durch Geschäftsführer Jost Capito, der Mitte 2021 zusätzlich die Rolle des Teamchefs übernahm. Er holte ebenfalls 2021 seine früheren Kollegen bei Volkswagen in seinen Rennstall: Francois-Xavier Demaison als Technischen Direktor und Sven Smeets als Sportchef.

Vor Chefingenieur Carter hatte schon 2021 der bisherige Chefdesigner Doug McKiernan das Williams-Team verlassen. McKiernan wurde inzwischen durch Dave Worner ersetzt.

Williams war in der Formel-1-Saison 2020 ohne Punkte geblieben, erzielte 2021 aber insgesamt 23 Zähler und rückte damit auf P8 der Konstrukteurswertung vor - ein Aufwärtstrend nach zuvor drei Mal in Folge P10 in der Rangliste. 2022 fahren Formel-1-Rückkehrer Alexander Albon und Nicholas Latifi für das Team, nachdem George Russell nach drei Jahren bei Williams ins Mercedes-Werksteam gewechselt ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.