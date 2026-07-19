"Wäre fast schon ein Wunder": Steiner zweifelt an Update bei Aston Martin

Was wird das erste Update bei Aston Martin, das nächste Woche beim Großen Preis von Ungarn seine Premiere feiert, bringen? Glaubt man Technikgenie Adrian Newey, könnte sich das Team "zumindest in den Punkterängen bewegen, also wirklich im Mittelfeld." Günther Steiner hat daran allerdings erhebliche Zweifel.

"Ich glaube, das Beste, was sie erreichen können, ist, zu Williams aufzuschließen. Aber selbst das ist ein großer Schritt", sagte der frühere Haas-Teamchef vor dem Großen Preis von Belgien im The Red Flags Podcast. "Das ist gerade einmal ein halber Schritt in Richtung Spitzengruppe."

"Alles darüber hinaus wäre fast schon ein Wunder", ergänzt Steiner deutlich und verweist auf den großen Rückstand der Briten. "Wenn man bedenkt, dass sie rund zweieinhalb Sekunden hinter den Spitzenreitern liegen: Wie sollen sie diese zweieinhalb Sekunden in wenigen Monaten aufholen?"

Steiner scherzt: "Mit dem nächsten Upgrade Weltmeister"

Im Qualifying zum Belgien-Grand-Prix fehlten Fernando Alonso und Lance Stroll jeweils vier Sekunden auf die Q1-Bestzeit von McLaren-Pilot Lando Norris. Und selbst der Rückstand auf Formel-1-Neuling Cadillac betrug noch mehr als zwei Sekunden.

Steiner glaubt deshalb nicht, dass Aston Martin mit dem Update plötzlich im Mittelfeld mitfahren wird. "Sie hatten vier Monate Zeit, diese Teile zu entwickeln und zu bauen", erinnert der Südtiroler daran, dass das Team bislang keine Updates gebracht hat. "Wenn ihnen das gelingt, dann werden sie mit dem nächsten Upgrade Weltmeister."

Vor dem diesjährigen Saisonstart waren die Erwartungen an Aston Martin groß. Grund dafür waren die neue Motorenpartnerschaft mit Honda sowie das erste unter der Leitung von Technikgenie Newey entwickelte Auto. Diese Hoffnungen haben sich bislang jedoch nicht erfüllt.

Nach den ersten neun Rennen der Saison liegt Aston Martin mit lediglich einem WM-Punkt auf dem zehnten Rang der Konstrukteurs-WM. Dahinter folgt nur Cadillac auf Platz elf, das bislang noch komplett ohne Zähler ist. Den bislang einzigen Punkt für Aston Martin holte Alonso mit Rang zehn beim Monaco-Grand-Prix.