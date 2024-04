Warum leben so viele Formel-1-Stars in Monaco?

Gesponsert von

Monaco gilt für fast die Hälfte der 20 Fahrer in der aktuellen Formel 1-Startaufstellung sowie für Mercedes-Teamchef Toto Wolff als Heimat, aber es gibt mehr Gründe als nur die enormen Steuervorteile, die sie dorthin ziehen.

Monaco ist einer der kleinsten Staaten der Welt und hat eine Gesamtfläche von etwas mehr als zwei Quadratkilometern - kaum größer als der Londoner Hyde Park. Dennoch ist er randvoll mit Gebäuden und beherbergt fast 40.000 Einwohner, von denen ein Viertel dort geboren wurde - Charles Leclerc ist einer von ihnen - und von denen ein Drittel Millionäre sind.

Trotz seiner Größe besteht die Stadt aus mehreren Stadtteilen, von denen jeder seinen eigenen Stil hat. Monte Carlo ist der bekannteste, aber zu den anderen gehören La Moneghetti, Condamine, Fontvieille, Larvotto und Monaco-Ville, und eine durchschnittliche Immobilie in einigen dieser Gegenden kann doppelt so viel kosten wie im exklusiven Londoner Stadtteil Mayfair.

Von den 20 Formel-1-Piloten leben derzeit neun in Monaco - neben Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Alex Albon und George Russell, der im vergangenen Jahr zu ihnen stieß. Die genauen Standorte ihrer Häuser sind streng geheim, aber gelegentlich bekommen die Fans einen Einblick in ihr tägliches Leben - wie Lando Norris in seinem kultigen Fiat 500 Jolly oder kürzlich Charles Leclerc, der mit seinem Hundewelpen Leo durch die Straßen spaziert.

Auch viele ehemalige Fahrer wohnen hier, darunter Nico Rosberg, der den Großteil seiner Kindheit hier verbracht hat, David Coulthard, der seit 1995 hier wohnt und bis 2020 Eigentümer des Columbus Hotels war, Jenson Button, Mika Häkkinen, Riccardo Patrese, Stoffel Vandoorne, Daniil Kwjat, Antonio Giovinazzi und Paul di Resta.

Also, was genau macht den Reiz des Lebens in Monaco aus?

Fitness

Viele Fahrer haben ihre eigenen Fitnessräume zu Hause, aber es gibt genügend private Fitnessstudios in der Stadt, um sicherzustellen, dass sie nicht neben einem anderen F1-Fahrer trainieren. Leclerc zum Beispiel geht täglich in seinen örtlichen Fitnessclub.

Formel 1 in Monaco: Carlos Sainz im Ferrari SF-23 vor Lewis Hamilton im Mercedes F1 W14 und dahinter Charles Leclerc im Ferrari SF-23 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Das angenehme Klima in Verbindung mit der herrlichen Landschaft in der Nähe hebt das Training jedoch auf eine andere Ebene. Viele Fahrer fahren regelmäßig mit dem Fahrrad oder laufen auf den gewundenen Wegen oder Straßen durch die Hügel oder entlang der Küste.

Außerdem gibt es zahlreiche Spas zur Entspannung, und einige Fahrer nutzen Kryotherapie, bei der extreme Kälte genutzt wird, um die Durchblutung von Körpergewebe zu fördern. Leclerc zum Beispiel besucht dafür regelmäßig die Thermes Marins Monaco.

Lebensstil

Die Wohnimmobilien mögen teuer sein, aber das Gehalt eines Formel-1-Piloten macht es möglich, opulente und luxuriöse Appartments zu bewohnen, von denen die meisten einen atemberaubenden Blick auf den Hafen bieten, was sie zum perfekten Ort für die Zeit zwischen den Rennen macht.

Es gab eine Zeit, in der die Rivalität auf der Rennstrecke bedeutete, dass eine Freundschaft abseits der Rennstrecke nicht möglich gewesen wäre. Aber viele der aktuellen Fahrer verstehen sich gut - und wenn sie so nah beieinander wohnen, kann das zu einem sozialeren Miteinander führen, wenn sie nicht auf der Rennstrecke sind.

In der Stadt kann man - wenn man eine volles Portemonnaie hat - hervorragend essen gehen, denn es gibt eine große Auswahl an Restaurants mit Michelin-Sternen, darunter Le Louis XV - Alain Ducasse a l'Hotel de Paris, La Table d'Antonio Salvatore au Rampoldi und Pavyllon Monte-Carlo.

Viele Fahrer verbringen auch Zeit am Mittelmeer, wo es viele kleine Buchten zum Jetskifahren und gleich zwei große Häfen für Jachten gibt - Leclerc hat seine eigene und verbringt viele Tage mit Fahrten entlang der 3,8 Kilometer langen Küste und darüber hinaus.

In den Bergen hinter der Stadt gibt es währenddessen Straßen, die sich hervorragend zum Radfahren eignen, aber auch der perfekte Ort zum Autofahren sind . Beispielsweise glaubt man, dass Max Verstappen eine Sammlung exklusiver Supersportwagen besitzt, darunter einen 2 Millionen Pfund teuren Aston Martin Valkyrie.

Privatsphäre und Sicherheit

Esteban Ocon, Alpine F1 Team gibt ein Autogramm Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Es mag seltsam klingen, aber Monaco bietet den F1-Fahrern tatsächlich ein Stück Normalität! Die einzigartigen Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und die strengen Beschränkungen für professionelle Fotos - für die eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Regierung eingeholt werden muss - erlauben es ihnen, sich unbehelligt zu bewegen.

Auch die Gefahrenabwehr ist ein hohes Gut - tatsächlich wird Monaco oft als eines der sichersten Länder der Welt bezeichnet. Die Anzahl von Polizisten pro Einwohner soll siebenmal höher sein als im Vereinigten Königreich, und überall gibt es Überwachungskameras, die jede Bewegung der Menschen erfassen.

Logistik

Die Lage des Fürstentums ist ideal für den reisegeprägten Lebensstil eines Formel-1-Fahrers, denn es liegt etwa 15 Meilen vom Flughafen Nizza entfernt, der über ein umfangreiches Netz von Privatflugzeugen verfügt. Es gibt einen Hubschrauberlandeplatz, der ihn in sieben Minuten dorthin bringen kann.

Und wenn die Formel 1 jedes Jahr in die Stadt kommt, können die Fahrer, die dort wohnen, die einzigartige Möglichkeit nutzen, dass sie für die Nacht in ihre eigenen Wohnungen zurückkehren und sich während des Rennwochenendes wie zu Hause zu fühlen können.

Nico Hülkenberg, Fahrer des MoneyGram Haas F1 Teams, spricht die Vorteile an, die dies mit sich bringt und erklärt: "Es ist eine schöne Abwechslung zur normalen Routine. Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, jeden Abend und zwischen den Sessions nach Hause zu gehen, aber es entspannt mich."

Klima

Das Wetter ist das ganze Jahr über schön - mild und sonnig im Winter und heiß, aber angenehm im Sommer, mit vielen Möglichkeiten zur Abkühlung in klimatisierten Wohnungen, privaten Pools oder im kristallklaren Wasser des Mittelmeers.

Die Gegend besitzt ihr eigenes Mikroklima mit durchschnittlich mehr als 300 Sonnentagen im Jahr. Im Winter sinkt die Temperatur selten unter 10 Grad Celsius, während die Sommertemperaturen bei angenehmen 30 Grad liegen.

Steuerparadies

Den eigentlichen Vorteil haben wir uns natürlich bis zum Schluss aufgehoben. Alle anderen Elemente machen einen großartigen Lebensstil aus, aber das meiste davon kann man auch an vielen anderen Orten genießen. Das wirklich Einzigartige am Leben in Monaco sind die finanziellen Annehmlichkeiten, die es bietet.

Die Red Bull Energy Station im Hafen Foto von: Simon Galloway / Motorsport Images

Jeder, der nach Monaco zieht, muss über eine finanzielle Liquidität von einer halben Million Pfund verfügen, nur um sich für eine Immobilie zu bewerben, und um die Steuervorteile zu erhalten, muss man sechs Monate und einen Tag im Jahr dort wohnen.

Abgesehen von diesen Vorbehalten und der zusätzlichen Bedingung, dass französische Staatsangehörige nicht in den Genuss der Steuervorteile kommen, erhebt die Regierung keinerlei Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, Kommunalsteuer, Grundsteuer oder Kapitalertragssteuer.

Als Norris dorthin zog, tat er dies aus den Gründen, die Sie wahrscheinlich erwarten", und erklärte: "Es ist etwas, das offensichtlich viele Fahrer tun, und vor allem, wie der Rennsport ist - man hat es bei vielen Fahrern gesehen, wie schnell es auch bergab gehen kann."

Ist ein Rennen in Monaco der Stoff, aus dem Ihre Träume sind? Wenn ja, gehen Sie auf moneygram.com und nehmen Sie am MoneyGram Monaco Dream Weekend teil.