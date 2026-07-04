Formel E 2026 Shanghai 1: Pascal Wehrlein siegt im Regen-Drama

Wegen drohender Starkregenfälle wurde der Start in Shanghai kurzfristig um drei Stunden vorgezogen. Pole-Setter Pascal Wehrlein behauptete beim Erlöschen der Ampeln souverän die Führung, während sich das Feld dahinter extrem zusammenschob.

Das enge Paket zwang die Fahrer phasenweise zu riskanten Duellen in Zweierreihen. Um dem Chaos im Mittelfeld zu entgehen, ging Jake Dennis in Runde fünf nach einer Teamorder kurzzeitig in Führung, ehe Wehrlein konterte und sich Platz eins zurückholte.

Zur Rennhälfte lag das Feld trotz erster Regentropfen und zahlreicher Positionskämpfe eng und erstaunlich unfallfrei beisammen. Nach 15 Runden bogen die ersten Piloten zum vorgeschriebenen Boxenstopp ab, um den Pit Boost, also den vorgeschriebenen Ladestopp, zu aktivieren.

Safety-Car bringt Rennen durcheinander

Direkt nach den Ladestopps verschärfte sich der Regen auf dem Kurs spürbar. Eine Safety-Car-Phase in Runde 20 traf Piloten wie Edoardo Mortara und Nick Cassidy hart, da ihre gerade erst aktivierten Attack Modes hinter dem Führungsfahrzeug wirkungslos verpufften.

Nach dem Restart in Runde 23 verteidigte Pascal Wehrlein die Spitze geschickt. Bei nassen Bedingungen wurde der Attack Mode zum entscheidenden Vorteil, da die Aktivierung laut Reglement den Allradantrieb der Boliden freigab.

Fahrer ohne Allradantrieb, darunter der drittplatzierte Edoardo Mortara, gerieten nun stark unter Druck. Mortara verteidigte sich rundenlang tapfer, musste sich im Kampf um das Podest letztlich aber dem heranstürmenden Jake Dennis geschlagen geben.

Wehrlein durch Glanzleistung wieder im WM-Kampf

Durch die Zweikämpfe dahinter konnten sich die beiden Führenden entscheidend absetzen. Wehrlein demonstrierte im Regen seine Extraklasse, zog auf über zwei Sekunden davon und fuhr einen ungefährdeten Sieg vor Teamkollege Antonio Felix da Costa ein.

Hinter dem Spitzentrio komplettierten Felipe Drugovich, Nyck de Vries, Jean-Eric Vergne, Joel Eriksson, Mitch Evans, Maximilian Günther und Edoardo Mortara die Top 10, während Nico Müller auf Rang elf die Punkte knapp verpasste.

Durch den zehnten Karrieresieg von Pascal Wehrlein spitzt sich das Titelrennen drastisch zu. Der Vorsprung von WM-Leader Mitch Evans schrumpft nach seinem achten Platz auf nur noch drei Punkte. In der Teamwertung führt Jaguar TCS Racing mit 242 Punkten weiterhin vor Porsche mit 218 Zählern.