IMSA 24h Daytona 2024: Der komplette Zeitplan

Traditionell wird im Januar die Winterpause im Motorsport jäh durchbrochen: Mit den 24 Stunden von Daytona startet die IMSA SportsCar Championship wie üblich Ende Januar in die neue Saison. Die LMDh-Boliden gehen in ihr zweites Jahr; beim Auftakt wird der Lamborghini SC63 zwar noch fehlen, dafür ist ein deutlich engeres Rennen zwischen den anderen Herstellern zu erwarten, da die Autos nun erprobt sind.

Starterliste 24h Daytona 2024

Wie immer offerieren die Amerikaner ein großes Angebot an Trainingssessions. Schon eine Woche vor dem Rennen finden mit dem "Roar before the 24" die ersten Testsessions statt. Das Qualifying ist dann der Höhepunkt am Sonntag. Ab Mittwoch folgt dann das Hauptwochenende mit weiteren Trainings und dem Rennen.

Im Rahmenprogramm starten insgesamt drei Serien, von denen jedoch an den beiden Wochenenden jeweils nur zwei starten. An beiden Wochenenden dabei ist die IMSA Challenge als direkter Unterbau der Hauptserie ein vierstündiges Rennen am Freitag, den 26. Januar ausfährt. Sie ist für GT4- und TCR-Fahrzeuge ausgeschrieben.

Beim "Roar"-Vortest fährt im Rahmenprogramm die IMSA SportsCar Challenge zwei 45-minütige Sprintrennen aus. Hier treten die nicht mehr in der Hauptserie zugelassenen LMP3-Boliden an, außerdem gibt es auch hier eine Klasse für GT4-Fahrzeuge.

Für Spektakel am Hauptwochenende wird der Mazda-MX-5-Cup sorgen, der bereits in der Vergangenheit immer wieder mit spektakulären, NASCAR-artigen Zieleinläufen auf sich aufmerksam gemacht hat.

Zeitplan Roar before the 24 (alle Zeiten MEZ)

Für die Ortszeit müssen sechs Stunden abgezogen werden

Freitag, 19. Januar

14:45 - 15:15 Uhr: 1. Freies Training IMSA SportsCar Challenge

15:30 - 16:45 Uhr: 1. Test-Session IMSA Challenge

17:00 - 18:30 Uhr: 1. Test-Session 24h Daytona

19:45 - 20:15 Uhr: 2. Freies Training IMSA SportsCar Challenge

20:30 - 22:00 Uhr: 2. Test-Session IMSA Challenge

22:15 - 24:00 Uhr: 2. Test-Session 24h Daytona

Samstag, 20. Januar

14:40 - 15:15 Uhr: Qualifying IMSA SportsCar Challenge

15:30 - 17:00 Uhr: 3. Test-Session IMSA Challenge

17:15 - 18:45 Uhr: 3. Test-Session 24h Daytona

20:05 - 20:50 Uhr: 1. Rennen IMSA SportsCar Challenge

21:10 - 22:10 Uhr: 4. Test-Session 24h Daytona

22:30 - 23:30 Uhr: 4. Test-Session IMSA Challenge

Sonntag, 21. Januar

00:30 - 02:30 Uhr: 5. Test-Session 24h Daytona (Nacht)

16:00 - 17:15 Uhr: 5. Test-Session IMSA Challenge

18:20 - 19:05 Uhr: 2. Rennen IMSA SportsCar Challenge

19:25 - 19:50 Uhr: 6. Test-Session 24h Daytona (nur GTP)

19:55 - 21:00 Uhr: Qualifying 24h Daytona in drei Abschnitten (GT, LMP2, GTP)

Zeitplan 62. Ausgabe der 24h Daytona (alle Zeiten MEZ)

Mittwoch, 24. Januar

19:00 - 13:45 Uhr: 1. Freies Training Mazda-MX-5-Cup

21:05 - 22:05 Uhr: 1. Freies Training IMSA Challenge

22:20 - 17:05 Uhr: 2. Freies Training Mazda-MX-5-Cup

Donnerstag, 25. Januar

14:45 - 15:45 Uhr: 2. Freies Training IMSA Challenge

16:05 - 17:35 Uhr: 1. Freies Training 24h Daytona

17:55 - 18:15 Uhr: Qualifying Mazda-MX-5-Cup

19:15 - 19:50 Uhr: Qualifying IMSA Challenge

20:10 - 21:55 Uhr: 2. Freies Training 24h Daytona

22:15 - 23:00 Uhr: 1. Rennen Mazda-MX-5-Cup

Freitag, 26. Januar

00:35 - 02:05 Uhr: 3. Freies Training 24h Daytona (Nacht)

15:25 - 15:55 Uhr: 3. Freies Training IMSA Challenge

16:15 - 17:00 Uhr: 2. Rennen Mazda-MX-5-Cup

17:20 - 18:20 Uhr: 4. Freies Training 24h Daytona

19:45 - 23:45 Uhr: Rennen IMSA Challenge

Samstag, 27. Januar

19:40 Uhr: Start 24h Daytona

Sonntag, 28. Januar

19:40 Uhr: Zieldurchfahrt 24h Daytona

Anschließend: Siegerehrung und Pressekonferenz

