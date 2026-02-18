WEC-Performance-Analyse 2025 nach BoP: Peugeot

Peugeot sollte in erster Linie bewundert werden: Da baut man ein Auto für ein Hypercar-Reglement, das aufgrund der LMH-LMDh-Konvergenz stark geändert wird, als das Fahrzeug gerade fertig entwickelt ist. Man überarbeitet das Fahrzeug, kann aber mit fünf Evo-Jokern nicht ausreichend gegensteuern und wird weiter von den Gegnern verprügelt. Und bleibt trotzdem wacker mit dabei.

Die BoP von jedem einzelnen Rennen zu analysieren, macht kaum Sinn. Der 9X8 fuhr im Bereich unter 250 km/h fast die gesamte Saison über auf den Strecken mit regulärer, automatisierter BoP mit dem bestmöglichen Leistungsgewicht von 1,981 kg/kW im relevanten Bereich bis 250 km/h. Beim Auftakt und Finale gab es minimale Abweichungen.

Viel wichtiger ist der relative Abstand zu den Gegnern. Beim Auftakt in Katar hatte das am ungünstigsten eingestufte Hypercar einen Abstand von 0,128 kg/kW zum Leistungsgewicht des Peugeots. Auf dem Fuji Speedway, als Peugeot endlich eine realistische Siegchance hatte, waren es 0,246 kg/kW. Warum also braucht Peugeot dermaßen viel Unterstützung durch die BoP?

Der Fluch der Konvergenz

Die Antwort ist simpel: Der Peugeot 9X8 war nie für das aktuelle Hypercar-Reglement entwickelt worden. Das ursprüngliche Konzept des Fahrzeugs sah eine Gewichtsverteilung von 50:50 mit vier gleich großen Reifen und nahezu permanentem Allradantrieb vor.

Der Entschluss zum WEC-Einstieg mit einem LMH-Boliden fiel bei Peugeot im Jahr 2019. Als Anfang 2020 die LMDh-Kategorie verkündet wurde, blieb Peugeot beim LMH-Konzept. Schließlich war man dabei, ein Fahrzeug ohne Heckflügel einzusetzen und damit einen wirklich herausragenden Boliden zu erschaffen. Diese Entscheidung verfolgt das Werksteam bis heute.

Es dauerte noch bis Sommer 2021, bis die LMH-LMDh-Konvergenz im Reglement festgeschrieben wurde. Da war der Peugeot 9X8 gerade fertig entwickelt und musste nun komplett umgebaut werden: Eine hecklastigere Gewichtsverteilung von 48,5:51,5 kam den LMDh entgegen, war jedoch komplett kontraproduktiv für die Philosophie des Fahrzeugs.

Dass dann auch noch eine Schwelle für das Einsetzen des Hybridantriebs eingeführt wurde - beim alten Modell mit vier gleich großen Rädern noch 150 statt 190 km/h - zerstörte die Philosophie des Fahrzeugs endgültig.

Schnell war klar, dass ein umfangreiches Update hermusste. Doch mit nur fünf erlaubten Evo-Jokern ließen sich die Schwächen mit dem großen Update von 2024 nicht beheben. Der inzwischen in den Ruhestand gegangene Jean-Marc Finot nannte in Spa-Francorchamps den Antriebsstrang als großes Problem, da er konsequent auf Leichtbau ausgelegt war, um eine Gewichtsverteilung von 50:50 zu erreichen.

So musste der leichtgewichtige Antrieb mit 2,6-Liter-V6 künstlich schwerer gemacht werden, um das Gewicht nach hinten zu bekommen. Daher ließ sich der Toyota GR010 Hybrid mit seinem größeren 3,5-Liter-Motor auch deutlich besser auf das neue Reglement anpassen. Finot bestätigte ganz klar: "Wir haben immer noch die DNA des ursprünglichen Reglements in diesem Auto."

Das zeigte sich auch in der Saison 2025. In Katar und Imola war Peugeot gar nicht bei der Musik und holte lediglich zwei neunte Plätze.

In Spa-Francorchamps funktionierte das Hypercar besser und Peugeot war lange in der Führungsgruppe dabei. Doch als es drauf ankam, verwachste das Team bei der Strategie der #93, die #94 schied durch eine Kollision aus.

Völlig chancenlos in Le Mans

Für Le Mans gab es dann den ganz großen Schock: Der Peugeot 9X8, der bis dahin immer die günstigste Einstufung aller Hypercars unter 250 km/h hatte, erhielt mit 2,049 kg/kW das schlechteste Leistungsgewicht aller Hypercars. Über 250 km/h, in Le Mans einmalig mitentscheidend, erhielt der 9X8 mit 2,074 kg/kW das zweitschlechteste Leistungsgewicht aller Hypercars.

Wie die Werte in beiden Kategorien so ungünstig ausfallen konnten, ist bis heute ein Rätsel. Bekannt ist, dass die BoP für Le Mans aus Simulationsdaten erstellt wurde. Bisherige Erfahrungen flossen offenbar nicht mit ein, sonst wäre Peugeot nicht von Anfang an so hoffnungslos eingestuft worden.

Eigentlich konnte Peugeot schon vor dem Rennen die Flinte ins Korn werfen. Doch auch hier bewiesen die Löwen Sportsgeist und stellten sich dem aussichtslosen Kampf in der Hoffnung, vielleicht noch ein paar WM-Punkte über die lange Distanz abzugreifen.

Und tatsächlich gelang es der #94 irgendwie, auf den zehnten Platz zu kommen. Das Geheimnis war eine fehlerfreie Leistung über die Distanz. Im Durchschnitt der 60 Prozent schnellsten Rundenzeiten lagen die Peugeot noch hinter dem schnelleren Aston Martin und ließen lediglich den langsameren Valkyrie hinter sich.

Zusatz-Joker helfen nur mit richtiger Strategie

Eigentlich hatte Peugeot sich zu diesem Zeitpunkt bereits zum Bau eines neuen Hypercars durchgerungen. Es wäre wohl wieder ein LMH geworden. Doch im Zuge der Hersteller-Diskussionen nach Le Mans wurde ein neuer Passus im Reglement eingeführt, der ähnlich der Concessions-Regelung in der MotoGP schwächelnden Herstellern zusätzliche Entwicklungsjoker zugesteht.

Das führt dazu, dass Peugeot nun doch am 9X8 festhalten wird. Wie viele Entwicklungsjoker es braucht, um den LMH endlich konkurrenzfähig zu bekommen, ist jedoch offen.

Joker, um das Fahrzeug endlich vollkommen auf das Reglement anzupassen, sind jedoch wirkungslos, wenn Fehler gemacht werden. Bei der Strategie sah Peugeot in der Saison 2025 oftmals schlecht aus. Nach dem schon angesprochenen Strategiefehler in Spa-Francorchamps ließ man sich in Sao Paulo strategisch von BMW abfangen.

Ab Sao Paulo driftete die BoP-Schere dann deutlich auseinander. Es war klar, dass Peugeot und Aston Martin so viel Hilfe brauchen, dass alle anderen Hypercars von hier an noch ungünstiger eingestuft werden mussten, was Peugeot wiederum entgegenkam.

Und so platzte auf dem Circuit of the Americas der Knoten. Im Regenrennen holte die #94 das erste Podium der Saison. Trotzdem verschlechterte sich die Einstufung für Fuji nicht. Um ein Haar hätte die #93 den lang ersehnten ersten Sieg für das 9X8-Projekt geholt, doch diesmal wurde Peugeot strategisch von Alpine überrumpelt.

Immerhin: Fuji war das erste Rennen, in dem der 9X8 aus eigener Kraft wirklich hätte gewinnen können. Das muss Mut machen. Für Bahrain sah die Einstufung dann auf dem Papier wieder gut aus, doch erneut griff Peugeot strategisch ins Klo und setzte nach dem Safety-Car zur Halbzeit beide Fahrzeuge auf die schlechtere Strategie.

Das zeigt, dass Peugeot vor allem auch auf operativer Ebene noch Nachholbedarf hat, denn die Strategiefehler zogen sich wie ein roter Faden durch die Saison. Gerade bei zwei Eisen im Feuer wäre ein Strategie-Split in Bahrain sinnvoll gewesen.

Positiv hervorzuheben ist, dass der 9X8 seine Zuverlässigkeitsprobleme in dieser Saison endgültig abgelegt hat. Der einzige Ausfall kam durch eine Kollision zustande.

Und, nicht zu vergessen, das Positivste überhaupt ist der Durchhaltewille der Stellantis-Marke. Andere Hersteller wären bei dem Deal, den Peugeot seit 2021 mit dem Reglement bekommen hat, längst ausgestiegen. Doch die Löwen bleiben, und dafür gebührt ihnen der größte Respekt.