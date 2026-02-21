MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag

Das Programm von Aprilia

Als einziges Team informiert uns Aprilia immer über das Testprogramm. Großes Lob dafür!



Marco Bezzecchis Test wird sich teilweise darauf konzentrieren, Lösungen zu bestätigen, die bereits in Sepang erprobt wurden. Einige der in Buriram eingeführten Updates werden daher einen wichtigen Teil des Programms ausmachen. Außerdem werden weitere Entwicklungen bewertet, einige davon sind spezifisch auf diesen Streckentyp in Bezug auf das Set-up zugeschnitten, andere allgemeinerer Natur.



Die Situation bei Jorge Martin ist naturgemäß eine andere: Nach seiner langen verletzungsbedingten Pause im vergangenen Jahr besteht das Hauptziel darin, schrittweise wieder Vertrauen zum Motorrad aufzubauen. Daher wird der Umfang der zu testenden Komponenten begrenzt bleiben, mit einem klaren Fokus darauf, den Fahrstil zu verfeinern und das Gefühl für die RS-GP zurückzugewinnen.