MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag

Liveticker

Yamaha fehlt weiter etwas Topspeed

Am Vormittag wurde Bagnaia mit 340,6 km/h gemessen und war damit der Schnellste bei der Messung. Mit 338,5 km/h wurden die Aprilia-Fahrer Bezzecchi, Ogura, Martin, aber auch Marc Marquez gemessen.

Die schnellste KTM war Acosta mit 337,5 km/h und die schnellste Honda war Zarco mit 336,4 km/h.

Quartararo kam mit der neuen V4-Yamaha auf 333,3 km/h.

Fabio Quartararo ~Fabio Quartararo (Yamaha) ~

Foto: Getty Images AsiaPac

Die Zeiten vom Vormittag

Francesco Bagnaia ist bisher mit 1:29.678 Minuten die schnellste Runde gefahren.

- Hier gibt es alle Zeiten in der Übersicht

Auch ein Sturz von Bezzecchi

Kurz vor Ende der Vormittagssession erwischt es auch Marco Bezzecchi. Der Aprilia-Fahrer ist in Kurve 3 gestürzt, bei der Haarnadel nach der langen Geraden.

Marco Bezzecchi Aprilia Aprilia MotoGP, Ex-Gresini ~Marco Bezzecchi (Aprilia) ~

Foto: Getty Images AsiaPac

Zweiter Sturz von Marc Marquez

Gegen Mittag stürzt der Weltmeister erneut, diesmal in Kurve 5.

Jack Miller ist mit der neuen V4-Yamaha in Kurve 8 gestürzt und Ai Ogutra in Kurve 1.

Mit 32 Grad Celsius ist es sehr heiß in Thailand. Die Asphalttemperatur beträgt sogar rund 50 Grad Celsius.

Marc Marquez Ducati Ducati Superbike ~Marc Marquez (Ducati) ~

Foto: Getty Images AsiaPac

Technisches Problem bei einer KTM

Maverick Vinales ist offenbar in Kurve 3 ausgerollt. Auch das gehört zu Testfahrten dazu.

Maverick Vinales 250ccmKTM KTM MotoGPTech3 Tech3 Moto3 ~Maverick Vinales (Tech3) ~

Foto: Getty Images AsiaPac

Das Programm von Aprilia

Als einziges Team informiert uns Aprilia immer über das Testprogramm. Großes Lob dafür!

Marco Bezzecchis Test wird sich teilweise darauf konzentrieren, Lösungen zu bestätigen, die bereits in Sepang erprobt wurden. Einige der in Buriram eingeführten Updates werden daher einen wichtigen Teil des Programms ausmachen. Außerdem werden weitere Entwicklungen bewertet, einige davon sind spezifisch auf diesen Streckentyp in Bezug auf das Set-up zugeschnitten, andere allgemeinerer Natur.

Die Situation bei Jorge Martin ist naturgemäß eine andere: Nach seiner langen verletzungsbedingten Pause im vergangenen Jahr besteht das Hauptziel darin, schrittweise wieder Vertrauen zum Motorrad aufzubauen. Daher wird der Umfang der zu testenden Komponenten begrenzt bleiben, mit einem klaren Fokus darauf, den Fahrstil zu verfeinern und das Gefühl für die RS-GP zurückzugewinnen.

Aprilia Aprilia MotoGP, Ex-Gresini ~~

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Kein Verband bei Quartararos Finger

In Sepang hat sich der Yamaha-Star den Mittelfinger der rechten Hand gebrochen. Wie wir auf diesem Foto sehen, trägt er keinerlei Verband oder Schiene. Das ist ein gutes Zeichen.

Fabio Quartararo ~Fabio Quartararo (Yamaha) ~

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Jorge Martin für fit erklärt

Am Freitag musste sich der Aprilia-Fahrer dem Check der MotoGP-Ärzte stellen und erhielt grünes Licht. Somit ist er nach dem verpassten Sepang-Test wieder im Einsatz. Damit fehlt uns von den Stammfahrern nur noch Fermin Aldeguer, der nach seinem Oberschenkelbruch sein Comeback in Brasilien anpeilt. Das ist das zweite Saisonrennen in einem Monat.

Jorge Martin Aprilia Aprilia MotoGP, Ex-Gresini ~Jorge Martin (Aprilia) ~

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Guten Morgen!

Willkommen beim letzten Vorbereitungstest für die MotoGP-Saison 2026. Zwei Tage lang wird in Buriram (Thailand) getestet, wo am kommenden Wochenende der Saisonauftakt stattfindet. Beim Sepang-Test haben die Teams ihre grundsätzlichen Pakete aussortiert, die jetzt auf einer weiteren Strecke überprüft werden. Der Fokus wird sich spätestens am zweiten Tag auf die ultimative Performance für das erste Rennen richten.

Pro Tag sind zwei Sessions angesetzt. Von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 13:20 bis 18:00 Uhr Ortszeit. Das entspricht 04:00 bis 07:00 Uhr und 07:20 bis 12:00 Uhr deutscher Zeit.

Ducati Ducati Superbike ~~

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

