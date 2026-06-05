MotoGP-Liveticker Ungarn: Der Trainingsauftakt am Balaton
MotoGP-Liveticker Ungarn: Acosta am Freitag klar vorn, Bagnaia in Q1
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Bericht
Liveticker
Bis morgen!
Der Trainingsfreitag auf dem Balaton Park Circuit hat für den Moment ein anderes Kräfteverhältnis als noch in Mugello offenbart. Doch das kann sich morgen - mit den Erkenntnissen von heute im Gepäck - auch schon wieder ändern. Wer dann die Nase vorn hat, sich die Pole und schließlich den Sprintsieg sichert, werden wir in einer neuen Tickerausgabe natürlich wieder im Detail verfolgen. Bis dahin!
Der Zeitplan für Samstag:
08:40-09:10 Uhr: Moto3 FT2
09:25-09:55 Uhr: Moto2 FT2
10:10-10:40 Uhr: MotoGP FT2
10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1
11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2
12:45-13:00 Uhr: Moto3 Q1
13:10-13:25 Uhr: Moto3 Q2
13:40-13:55 Uhr: Moto2 Q1
14:05-14:20 Uhr: Moto2 Q2
15:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden)
MotoGP-Training: Ergebnis
MotoGP-Training: Acosta mit Vorsprung
Acosta distanziert sich das Feld am Ende noch einmal ordentlich. Er knackt die 1:37 und ist mit 1:36.827 Minuten vier Zehntel schneller als Di Giannantonio auf Platz zwei. Fernandez wird Dritter. Aldeguer und Ogura komplettieren die Top 10. Mugello-Sieger Bezzecchi belegt Rang sechs.
Marquez kommt nach einem späten Ausritt nicht über Platz sieben hinaus, ist aber genauso direkt weiter wie Moreira, Martin und Miller auf den restlichen Top-10-Plätzen. Quartararo scheitert als Elfter nur knapp, ebenso wie Markenkollege Razgatlioglu direkt dahinter. Bagnaia wird bis auf Platz 14 durchegreicht. Binder sorgt für einen später Sturz und bleibt auf Rang 18 hängen.
MotoGP-Training: Bagnaia legt zu
Jetzt verbessert sich Bagnaia auf Platz sieben - ein großer Satz nach vorn, aber wird das reichen, um den direkten Q2-Einzug zu sichern? Die letzten Minuten laufen.
MotoGP-Training: Schlussphase
Noch ein letztes Durchatmen vor dem finalen Angriff. Acosta, Aldeguer, Marquez, Fernandez, Martin, Bezzecchi, Diggia, Binder, Moreira und Lecuona bilden die aktuelle Top 10.
MotoGP-Training: Tempo zieht an
Immer mehr Fahrer dringen in die 1:37er vor: Acosta, Aldeguer, Marquez, Martin, Bezzecchi und Fernandez haben bereits 1:37er-Zeiten markiert. Acosta steigert sich erneut auf 1:37.401 Minuten. Aldeguer und Marquez folgen ihm im Abstand nur nicht mal zwei Zehnteln. Martin liegt hingegen schon eine halbe Sekunde zurück.
MotoGP-Training: Der Kampf um Q2
Alle gehen jetzt frisch bereift auf Zeitenjagd. Doch noch kann Acostas Bestzeit, der sich auf 1:37.418 Minuten verbessert, niemand knacken. Aldeguer kommt ihm mit nur 22 Tausendstelsekunden Rückstand aber schon mal gefährlich nahe.
MotoGP-Training: Zwischenstand
Noch 20 Minuten stehen auf der Uhr. Die Reihenfolge in der Top 10: Acosta, Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Moreira, Aldeguer, Martin, Ogura, Marini, Lecuona.
MotoGP: Neue Heck-Aero
Marc Marquez bleibt für den Moment bei gebrauchten Reifen, kann sich aber auf Platz zwei halten, wenn auch mit knapp einer halben Sekunde Rückstand.
Interessant ist, dass der Ducati-Pilot an diesem Nachmittag eine neue Heck-Aero debütiert. Damit versucht der Hersteller augenscheinlich, entscheidende Zehntel zu finden, um den Rückstand zu Aprilia, die zuletzt in Mugello dominierten, zu reduzieren.
MotoGP-Training: Frühe Zeitattacke
Einige haben für den zweiten Run direkt noch einmal frische Reifen aufgezogen und gehen auf Zeitenjagd. Vielleicht will man hier auch der Möglichkeit, dass es zu regnen beginnt, zuvorkommen. Acosta verbessert sich und markiert mit 1:37.741 Minuten nicht nur eine neue Bestzeit, sondern auch die erste Zeit unter 1:38 an diesem Freitag.
MotoGP-Training: Die Reihenfolge
Nach den ersten 15 Minuten biegt eine Reihe von Fahrern für einen ersten Zwischenstopp an die Box ab. Aldeguer liegt weiterhin vorn. Bezzecchi ist aber bis auf 13 Tausendstel herangekommen und auch Marc Marquez ist mit 0,147 Sekunden Rückstand nicht weit weg. Acosta, Martin, Marini, Bastianini, Razgatlioglu, Moreira und Mir rangieren auf den restlichen Top-10-Plätzen.
MotoGP-Training: Aldeguer legt vor
Die Mehrheit der Fahrer hat die Session mit dem Medium-Vorderreifen begonnen. Am Hinterrad sehen wir eine Mischung auf soft und medium. Aldeguer legt mit einer Zeit von 1:38.162 Minuten vor. So schnell war bisher niemand an diesem Wochenende. Damit ist er bereits eine halbe Sekunde schneller als Marc Marquez im FT1.
MotoGP-Training: Es ist kühler
Für die letzten 60 Trainingsminuten der MotoGP an diesem Freitag haben sich die Bedingungen etwas abgekühlt. Es ist bewölkt und folglich ein paar Grad kälter als am Vormittag. Außerdem hat der Wind sichtlich zugenommen.
Moto2-Training: Gonzalez mit Rekord
WM-Leader Manuel Gonzalez beendet den Freitag mit einem neuen Streckenrekord von 1:40.229 Minuten. Er führt das Feld vor David Alonso und Filip Salac an. David Munoz und Alberto Ferrandez folgenden auf den Plätzen vier und fünf. Collin Veijer, Alex Escrig, Daniel Holgado, Senna Agius und Ivan Ortola buchen die restlichen Top-10-Plätze.
Dahinter ziehen auch Izan Guevara, Tony Arbolino, Barry Baltus und Jose Antonio Rueda direkt in Q2 ein. Celestino Vietti, in Mugello noch Zweiter, bleibt auf Platz 18 hängen. Rückkehrer Angel Piqueras sorgt für einen späten Sturz in Kurve 7.
- zum Ergebnis
Moto3-Training: Quiles klar voraus
Am Nachmittag setzt Maximo Quiles in der Moto3 mit einer Bestzeit von 1:46.296 Minuten den Maßstab. Veda Pratama liegt auf Platz zwei 0,361 Sekunden zurück. David Almansa, David Munoz und Joel Kelso runden die Top 5 ab. Dahinter folgen Casey O'Gorman, Adrian Fernandez, Rico Salmela, Guido Pini und Marco Morelli.
Die letzten Q2-Direktplätze gehen an Valentin Perrone, Matteo Bertelle, Alvaro Carpe und Ruche Moodley. Carpe und Cormac Buchanan sorgen für die einzigen Stürze der Session.
- zum Ergebnis
Moto3-Update: Fernandez mehrfach disqualifiziert
Schwerer Rückschlag für Adrian Fernandez: Die MotoGP-Stewards haben den Leopard-Racing-Piloten wegen unerlaubter Eingriffe an zwei Moto3-Motoren von insgesamt sechs Grands Prix disqualifiziert. Bei den Motoren #810 und #811 wurden manipulierte Siegel sowie Hinweise auf eine unautorisierte Öffnung festgestellt.
Fernandez verliert damit nachträglich seine Ergebnisse aus Thailand, Brasilien, den USA, Spanien, Frankreich und Katalonien. Laut FIM verstießen die manipulierten Motoren gegen die Haltbarkeits- und Technikvorschriften der Moto3-Klasse. Zudem wurde die Motorenallokation des Spaniers angepasst, da die betroffenen Triebwerke als neu aufgebaute Motoren gewertet werden.
MotoGP verschärft Boxengassen-Regel
Die MotoGP hat nach der umstrittenen Aktion von Marc Marquez im Sprint von Jerez vor einigen Wochen das Reglement zur Boxengasseneinfahrt präzisiert. Künftig dürfen Fahrer die Box nur noch über die offiziell markierte Einfahrtsroute entlang der gestrichelten weißen Linie erreichen. Verstöße können von den Rennkommissaren bestraft werden.
Auslöser war Marquez' Manöver im Regenrennen von Jerez, als er nach einem Sturz über die Wiese in die Boxengasse fuhr, das Motorrad wechselte und anschließend den Sprint gewann. Die Aktion war damals regelkonform, ist durch die neue Klarstellung künftig jedoch nicht mehr erlaubt.
MotoGP FT1: Ergebnis
MotoGP FT1: Marquez mit Bestzeit
Marc Marquez beendet die Session mit einer Zeit von 1:38.626 Minuten als Schnellster. Fernandez schiebt sich zum Schluss noch vorbei an Acosta auf Rang zwei. Beide sind zum Schluss mit einem frischen Vorderreifen unterwegs. Die Top 3 trennen drei Zehntel.
Aldeguer und Di Giannantonio belegen die Plätze vier und fünf. Bagnaia führt die zweite Hälfte der Top 10 vor Ogura, Marini, Bezzecchi und Razgatlioglu an.
MotoGP FT1: Yamaha leidet
Mit Razgatlioglu zeigt sich eine Yamaha auf Platz zehn in den Top 10. Ingesamt sieht es für den Hersteller aber weiter mau aus. Quartararo ist 15., Rins und Miller rangieren mit zwei Sekunden Rückstand auf den Plätzen 19 und 20. Nur die beiden Ersatzpiloten Lecuona und Crutchlow sind langsamer.
MotoGP FT1: Marquez vorn
Mit Acosta und Marquez sind bisher zwei Fahrer in die 1:38er-Zeiten vorgedrungen, wobei Marquez Acosta mittlerweile überholt hat. Er hält mit 1:38.626 Minuten die neue Bestzeit. Beide fahren mit über zehn Runden alten Reifen.
MotoGP FT1: Marquez Zweiter
Das Feld legt einen ersten Boxenstopp ein. Acosta hat sich auf 1:39.005 Minuten gesteigert und liegt weiterhin an der Spitze. Marc Marquez ist neuer Zweiter, hat aber 0,614 Sekunden Rückstand. Die Reihenfolge dahinter: Di Giannantonio, Moreira, Bagnaia, Martin, Fernandez, Binder, Bastianini, Bezzecchi.
Für den weiter verletzten Alex Marquez springt in Ungarn Iker Luecona aus der Superbike-WM ein. Er beendet seinen ersten Run auf Platz 19. Cal Crutchlow ist erneut statt Johann Zarco im Einsatz. Er ist momentan Letzter.