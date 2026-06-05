MotoGP-Liveticker Ungarn: Acosta am Freitag klar vorn, Bagnaia in Q1

MotoGP verschärft Boxengassen-Regel

Die MotoGP hat nach der umstrittenen Aktion von Marc Marquez im Sprint von Jerez vor einigen Wochen das Reglement zur Boxengasseneinfahrt präzisiert. Künftig dürfen Fahrer die Box nur noch über die offiziell markierte Einfahrtsroute entlang der gestrichelten weißen Linie erreichen. Verstöße können von den Rennkommissaren bestraft werden.



Auslöser war Marquez' Manöver im Regenrennen von Jerez, als er nach einem Sturz über die Wiese in die Boxengasse fuhr, das Motorrad wechselte und anschließend den Sprint gewann. Die Aktion war damals regelkonform, ist durch die neue Klarstellung künftig jedoch nicht mehr erlaubt.