MotoGP-Finale 2023 Valencia: So wird Bagnaia oder Martin Weltmeister

Einmal mehr bringt der Grand Prix von Valencia die Entscheidung, wer MotoGP-Weltmeister wird. Schon in den Jahren 2006, 2013, 2015, 2017 und 2022 fiel die WM-Entscheidung auf dem Circuit Ricardo Tormo. In diesem Jahr sind Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) und Jorge Martin (Pramac-Ducati) die Protagonisten.

Bagnaia ist der Titelverteidiger und geht mit 21 Punkten Vorsprung auf Martin in das Finalwochenende. Anders als in der Vergangenheit sind in Valencia diesmal aber nicht 25, sondern noch 37 Punkte zu holen. Die ersten zwölf Punkte werden im Sprint vergeben. Deshalb kann Bagnaia bei für ihn optimalem Lauf der Dinge schon am Samstag wieder Weltmeister werden.

Aber: Dass trotz vermeintlich klarer Vorzeichen doch noch der Verfolger der neue Weltmeister werden kann, das hat nicht zuletzt das Beispiel der Saison 2006 gezeigt. Damals waren Valentino Rossi (Yamaha) und Nicky Hayden (Honda) die Titelkandidaten.

Rossi kam mit acht Punkten Vorsprung zum Finale in Valencia, stürzte aber schon früh und belegte letztlich nur P13. Hayden kam als Dritter ins Ziel und errang den MotoGP-Titel 2006. Damit löste "Kentucky Kid" nach zuvor fünf aufeinanderfolgenden WM-Titeln für "The Doctor" eben diesen als Weltmeister ab.

Nachfolgend die aktuellen Szenarien, wie am Wochenende in Valencia entweder Francesco Bagnaia seinen zweiten MotoGP-Titel in zwei Jahren erringt, oder aber Jorge Martin erstmals in seiner Karriere MotoGP-Weltmeister wird.

Francesco Bagnaia wird MotoGP-Weltmeister 2023, wenn:

- er den Sprint gewinnt und Martin nicht P2 belegt

- er im Sprint P2 belegt und Martin nicht in die Top 4 kommt

- er im Sprint P3 belegt und Martin nicht in die Top 6 kommt

- er im Sprint P4 belegt und Martin nicht in die Top 7 kommt

- er im Sprint P5 belegt und Martin nicht in die Top 8 kommt

- er im Sprint P6 belegt und Martin nicht in die Punkte (Top 9) kommt

- er im Sprint und im Grand Prix zusammengerechnet 21 oder weniger Punkte auf Martin verliert

Jorge Martin wird MotoGP-Weltmeister 2023, wenn:

- er im Sprint und im Grand Prix zusammengerechnet 22 oder mehr Punkte auf Bagnaia gutmacht

Im Sprint am Samstag hat einzig Tabellenführer Francesco Bagnaia die Möglichkeit, vorzeitig Weltmeister zu werden. Sofern es dem aktuellen Tabellenzweiten Jorge Martin gelingt, die WM-Entscheidung von Samstag auf Sonntag zu vertagen, ergeben sich je nach Sprint-Ergebnis erst dann die konkreten WM-Szenarien (notwendige Platzierungen) für den Grand Prix.

Für den Fall, dass Bagnaia und Martin nach dem Valencia-Wochenende punktgleich sind, ist Bagnaia der MotoGP-Weltmeister 2023. Er steht schon jetzt bei sechs Grand-Prix-Siegen in dieser Saison. Martin hat im bisherigen Saisonverlauf vier Grands Prix gewonnen und kann somit diesbezüglich nicht mehr gleichziehen.

Mit Bildmaterial von Dorna Sports.