Super Formula: Liam Lawson verpasst Titel - Schwerer Unfall beim Finale

Red-Bull-Junior Liam Lawson hat am Sonntag beim Saisonfinale in Suzuka den Titelgewinn in der japanischen Super Formula verpasst. Ein zweiter Platz im zweiten Rennen der Doppelveranstaltung auf dem Formel-1-Kurs reichte nicht, um Ritomo Miyata von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen.

Miyata wurde im letzten Rennen der Saison Dritter hinter Lawson. Mit insgesamt 114,5 Punkten sicherte sich der 24-jährige Toyota-Pilot seinen ersten Titel in der Super Formula. Vizemeister wurde Lawson mit 106,5 Punkten und nur einem halben Zähler Vorsprung auf Tomoki Nojiri.

Überschattet wurde das Saisonfinale von einem schweren Unfall im Samstagsrennen. In Runde 4 kollidierten Ukyo Sasahara und Hiroki Otsu in der schnellen 130R-Kurve. Beide Autos drehten sich von der Strecke, Sasaharas Bolide stieg auf, flog über die Reifenstapel und durchschlug den Fangzaun.

Dabei wurde das gesamte Heck des Wagens abgerissen. Sasahara wurde von Rettungskräften aus dem Wrack befreit und in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Nacht zur Beobachtung blieb. Glücklicherweise erlitt er bei dem Unfall nur eine Gehirnerschütterung.

Aufgrund des Unfalls wurde das Samstagsrennen mit der roten Flagge abgebrochen und wegen der Schäden an der Streckenbegrenzung nicht mehr neu gestartet. Das warf Lawson im Titelkampf zurück.

Nach einem verpatzten Qualifying, in dem er auf seiner schnellen Runde durch eine rote Flagge gestoppt wurde, lag er zum Zeitpunkt des Rennabbruchs nur auf Rang sechs, während seine Titelrivalen Miyata als Zweiter und Nojiri als Sieger gewertet wurden. "Ich denke, wir hätten [bei einem Rennen über die volle Distanz] um das Podium kämpfen können", sagte Lawson.

Für den Neuseeländer, der in dieser Saison als Ersatz für den verletzten Daniel Ricciardo fünf Formel-1-Rennen für AlphaTauri bestritten hatte, wurde es so am Sonntag eine schwierige Aufgabe, denn aus eigener Kraft konnte er nicht mehr Meister werden. Mit der Poleposition startete Lawson perfekt in den Renntag, doch beim Start fiel er hinter Kakunoshin Ota zurück, der das Rennen schließlich gewann.

Letztlich kosteten Lawson einige unglückliche Zwischenfälle in der Schlussphase der Saison den Super-Forumla-Titel. Der Neuseeländer war mit einem Sieg in die Saison gestartet. Von den ersten sechs Saisonrennen gewann er drei und war nie schlechter als Fünfter. Doch dann wurde er in Motegi nach einem Unfall in der Startrunde nur 13., dann kam der aus seiner Sicht missratene Samstag beim Finale in Suzuka.

Weitere Co-Autoren: Rachit Thukral. Mit Bildmaterial von Masahide Kamio.