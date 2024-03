Notizen von den NES-Einstellfahrten

- An den Probe- und Einstellfahrten am Freitag nahmen nach Angaben der NES "gut 60 Fahrzeuge" teil. Eine offizielle Starterliste gab es, wie bei Einstellfahrten üblich, nicht.

- Zu den prominentesten GT3-Teams zählten Manthey-EMA, Rowe Racing, Prosport Racing, Scherer Phx, GetSpeed, Falken, Dinamic, Abt, RMG, Walkenhorst und HRT.

- Prominente Abwesende waren unter anderem die Riesenteams Sorg Rennsport und Mathol Racing.

- Ebenfalls am Start war ein Audi R8 LMS GT3 von Teichmann Racing. Nach Informationen von Motorsport-Total.com ist es noch in diesem Jahr möglich, das Auto im Rennbetrieb auf der Nordschleife zu sehen.

- Die Testbedingungen waren ideal, meist trocken bei Temperaturen zwischen acht und 13 Grad Celsius. Lediglich am Mittag gab es leichten Regen, der aber nie Regenreifen erforderte.

- Deutlich weniger Fahrbetrieb ist am Samstag zu erwarten, denn über Nacht erreicht der Kaltlufttrog mit Polarluft aus Grönland auch die Eifel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 Grad, Schneefall ist nicht ausgeschlossen.

- Aston-Martin-Werksfahrer Nicki Thiim drehte seine ersten Runden für Walkenhorst Motorsport. "Für das Team ist es der erste Einsatz mit dem neuen Aston Martin, da ist großes Kennenlernen angesagt. Für meine beiden neuen Teamkollegen war es wichtig, dass sie möglichst viel fahren konnten. Wir hatten einen produktiven Tag", sagt er.

Blick auf das Fahrerlager bei den NES-Einstellfahrten Foto: smg/Stritzke

- Giuliano Bottazzi, Teamchef von Dinamic GT, verriet Motorsport-Total.com die geplante Fahrerpaarung für die Nordschleife: Bastian Buus, Marco Holzer und Marco Seefried. Das Team will Anfang Mai beim NES2 an den Start gehen.

- Außerhalb der DTM ist das "Grello"-Programm bisher nur bis zu den 24 Stunden von Spa fixiert. Weitere Einsätze auf der Nordschleife oder beim Finale der Interkontinentalen GT-Challenge (IGTC) in Indianapolis im Oktober sind momentan unklar. Durch das erstmals in Eigenregie durchgeführte WEC-Programm ist Manthey bereits stark ausgelastet.

- Der neue, nun höhere Randstein in der Passage Fuchsröhre/Adenauer Forst stellt für die Fahrer kein Problem dar. "Wir fahren einfach drum herum", so der einhellige Tenor.

- Großes Lob bekommt der neue Asphalt in der Fuchsröhre. "Das ist jetzt so eben wie auf der Autobahn", kommentiert Andreas Schettler von Adrenalin Motorsport. Sein Teamkollege Ulrich Korn fügt hinzu: "Der untere Bereich lässt sich jetzt weicher fahren, nach dem Knick gibt es eine leichte Welle, aber insgesamt empfinde ich es als angenehm."

- Scherer Phx plant für die Saison weiterhin mit Audi, ist aber laut dem neuen Teamchef Axel Randolph auch für andere Hersteller offen. Audi hat sein GT3-Engagement stark zurückgefahren, da alle Ressourcen auf den Einstieg in die Formel 1 konzentriert werden.

Der Teichmann-Audi von Pierre Lemmerz Foto: NES

- Auch Ex-Teamchef Ernst Moser wurde im Fahrerlager gesichtet. "Heute Morgen saß ich beim Frühstück und hörte den Sound der Rennautos. Da musste ich einfach an den Ring, obwohl ich ja jetzt offiziell in Ruhestand bin. Aber so ganz lassen kann ich es ja nicht." Für seine angedachte Südamerika-Tour ist mittlerweile bereits ein Wohnmobil vorhanden.

- Einige Teams beklagen den Wegfall des Samstagsrennens. "Meine Kunden haben vor vier Monaten den Flug gebucht und können jetzt kein Rennen sehen", schimpft ein Teamchef gegenüber Motorsport-Total.com. Der 23. März stand bereits seit Oktober als Termin für den Saisonauftakt fest - damals noch schlicht mit dem Zusatz "Langstreckenserie" ohne konkretes Rennen.

- Statt des Rennens auf der Grand-Prix-Strecke finden am Samstag von 8 bis 14 Uhr weitere Einstellfahrten auf der Gesamtstrecke statt.

- Die einzige Testmöglichkeit außerhalb der Rennwochenenden besteht in der übernächsten Woche bei einem privat organisierten Test.

Mit Bildmaterial von NES.