Das "Golf-Prinzip" im GT3-Sport: Genialer Schachzug oder unfairer Eingriff?

Es ist das ewige Dilemma im modernen GT3- und GT4-Sport: Der wohlhabende Gentleman-Driver finanziert das Auto, wird aber auf der Strecke von 17-jährigen Kart-Aufsteigern oder angehenden Profis gnadenlos in Grund und Boden gefahren. Der Spaßfaktor sinkt, die Kosten bleiben hoch. Viele Serien versuchen, dieses Problem über komplexe BoP-Eingriffe oder reine Amateur-Wertungen zu lösen - oft mit mäßigem Erfolg.

Die Macher der neuen GT Summer Series (GTSS), Gedlich Racing, wählen für ihren Start im April 2026 einen anderen Ansatz. Sie wollen die schnelle Konkurrenz nicht aussperren, sondern über ein System integrieren, das mit dem Handicap beim Golf vergleichbar ist. Das Ziel: Der Amateur soll eine reelle Siegchance haben, ohne in einer "Rentner-Liga" fahren zu müssen.

Gedlich-Geschäftsführer Robin Selbach und Serienkoordinator Stefan Lehner im Interview darüber, wie dieser Spagat funktionieren soll und wie sich das Anforderungsprofil an Teams im Jahr 2026 gewandelt hat

Robin Selbach, Geschäftsführer Gedlich Racing Foto: Gedlich Racing

Frage: Herr Selbach, Sie sind selbst aktiver Rennfahrer. Hand aufs Herz: Warum würden Sie sich das antun, in Ihrer eigenen Serie gegen hungrige Nachwuchstalente anzutreten?

Robin Selbach: Weil ich als jemand, der Motorsport nicht als Hauptberuf betreibt, eine reelle Chance hätte, in der GT Summer Series ein gutes Ergebnis einzufahren. Ich kann unmöglich so schnell sein wie die Youngsters oder Semiprofis, die aus dem Kart- oder Formelsport kommen. Da käme es mir sehr entgegen, in den Genuss angepasster Chancen zu kommen und somit vielleicht mit dem einen oder anderen auf Silber eingestuften Fahrer kämpfen zu können.

Frage: Das klingt in der Theorie nett, birgt aber Konfliktpotenzial. Die Serie wirbt um Amateure, will aber gleichzeitig die "Silber-Raketen" im Feld haben. Wie passt das zusammen?

Selbach: Genau das ist ja unser Ansinnen. Wir wollen, dass Nachwuchspiloten oder erfahrene Silberfahrer bei der GT Summer Series mit am Start sind. Viele von ihnen werden die GTSS nutzen, um sich auf ihre Haupt-Rennserie wie ADAC GT Masters oder GT World Challenge vorzubereiten. Wir sehen diese Fälle auch häufig in unserer GT Winter Series. Aber wir wollen vor allem, dass Gentlemen- und Amateurfahrer eine Chance haben, gegen die Erfahreneren anzustinken. Das macht genau den Reiz aus. Es soll ein wenig wie bei der Handicap-Regelung im Golf ablaufen - Gentlemen fahren gegen Semiprofis und können sich dennoch mit ihnen messen und erfolgreich sein.

Frage: Warum fokussieren Sie sich so stark auf die Gentlemen? Andere Serienbetreiber schielen lieber auf Hersteller-Support und Profi-Teams.

Selbach: Das liegt tief in der Tradition und der Firmen-DNA verwurzelt. Wir betreiben seit 15 Jahren Trackdays für Amateure. Wir spüren eine tiefe Verbindung zu erfolgreichen Menschen, die bei uns ihre Leidenschaft Motorsport ausleben. Die ganze Gedlich Racing Kollegenschaft ist vom selben Schlag. Wir alle sind dem Racing verfallen. Für uns ist der Gentleman-Racer nicht nur einfach eine Zielgruppe, vielmehr fühlen wir uns selbst als Teil dieser Community. Da liegt es nahe, uns für diese Menschen ins Zeug zu legen und sie mit optimalem Racing auszustatten.

Stefan Lehner, Serienkoordinator der GT Summer Series Foto: Gedlich Racing

Frage: Herr Lehner, der Begriff "Amateur-Sport" hat oft einen Beigeschmack von Hobby-Bastlern. Ist das noch zeitgemäß?

Stefan Lehner: Amateur-Motorsport gibt es schon so lange wie Autorennen. Allerdings hat sich die Szene gewandelt. Früher schraubte man selbst an seinem Auto, tunte es, baute Motor- oder Fahrwerksteile ein und fuhr dann damit Rennen. Die Zeiten haben sich entscheidend geändert. Heutzutage dreht sich zwar immer noch viel um Technik, aber die Fahrer haben damit weniger zu tun als früher. Im Jahr 2026 mietet man sich bei einem Team ein, das dem Fahrer alle logistischen und technischen Aufgaben abnimmt, so muss sich dieser nur noch aufs Fahren konzentrieren.

Frage: Das "Arrive and Drive"-Konzept also.

Lehner: Genau. Die Autos kommen als Kit von den Herstellern. Das ist perfekt für die Sicherheit der Piloten. Zugleich gibt es dem Fahrer viel Freiraum, sich ganz auf sein Fahren zu konzentrieren und sich darin weiterzuentwickeln, oft zusammen mit einem Coach. Wir wollen genau dafür die optimale Plattform bieten. Allen Fahrern soll Motorsport so zugänglich wie möglich gemacht werden. Und für Teams soll es die perfekt organisierte Plattform sein.

Frage: Welche Erwartungshaltung haben Sie an die Teams? Sollen die sich eher als technischer Dienstleister oder als Rennstall verstehen?

Lehner: Wir erwarten professionell agierende Teams mit einem hohen Anspruch an die organisatorischen Abläufe. Für ein Team sind vor allem zwei Dinge wichtig: ein reibungsloses Wochenende und hohe Zufriedenheit ihres Kunden. Und ihr Kunde ist der Fahrer. Die meisten Teams, die in den ranghöchsten Serien wie DTM oder ADAC GT Masters fahren, haben auch Amateure und Gentlemen als Fahrer. Diese werden sich bei uns sehr wohl fühlen, denn unsere Plattform macht sowohl Teams als auch Fahrer zufrieden.