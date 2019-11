Fernando Alonso bestätigt Start bei der Rallye Dakar 2020

Fernando Alonso wird 2020 bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien für Toyota an den Start gehen. Das gab das Werksteam des japanischen Herstellers am Donnerstag im Rahmen einer Veranstaltung am Rande der Rallye Spanien bekannt.

Komplettiert wird das Toyota-Werksteam bei der Dakar durch die früheren Sieger Nasser Al-Attiyah und Giniel de Villiers sowie Bernhard Ten Brinke. Mit Marc Coma wird Alonso von einem fünfmaligen Dakar-Sieger als Beifahrer navigiert.

Alonso hatte im Herbst 2018 zum ersten Mal den Toyota Hilux getestet und war in diesem Jahr bei zwei Wüstenrallyes gestartet. Bei der Rallye Marokko, einer Art Generalprobe für die Dakar, kam Alonso bei drei Etappen unter die Top 10. Allerdings hatte er auch einige Probleme, wie einen Unfall bei 150 km/h am dritten Tag.

Alonso hatte im Vorfeld der Rallye Marokko gesagt, er wolle nach der Veranstaltung über einen Start bei der Rallye Dakar entscheiden, die am 5. Januar in Jeddah gestartet wird und nach vielen Jahren in Südamerika erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

Zur Vorbereitung auf den Dakar-Start wird Alonso in dieser Woche in Spanien testen. Anfang November wird der Spanier dann nach Informationen von 'Motorsport-Total.com' an der Ula-Rallye, einem Lauf der saudi-arabischen Meisterschaft teilnehmen und dort erstmals die neueste Ausbaustufe des Toyota Hilux fahren.

Dies wird ein wichtiger Probelauf, nachdem der Dakar-Veranstalter ASO Tests in Saudi-Arabien im Vorfeld der Rallye verboten hat. Im Anschluss könnte für Alonso ein weitere Test in Abu Dhabi folgen.

Mit Bildmaterial von LAT.