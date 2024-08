Formel-1-Liveticker: Bekommt Mick Schumacher heute die Williams-Chance?

Ricciardos Rückblick

Nach dem Rennen am Sonntag hat sich Daniel Ricciardo in seiner Medienrunde mit unseren Kollegen vor Ort auch einem Rückblick auf die McLaren-Zeit gewidmet, weil er auch in dieser Saison bei den Racing Bulls immer mal wieder durch Täler gehen muss, allerdings scheinen diese nicht so schlimm zu sein wie damals beim Team aus Woking:



"In meiner ersten Saison bei McLaren gab es Höhen und Tiefen, und ich dachte schon: 'Das ist ein bisschen seltsam', aber dann sehe ich mir die zweite Saison an und denke: 'Die erste Saison war gar nicht so schlecht', meine zweite Saisonhälfte war eigentlich ziemlich gut. Als ich dachte, dass es schlecht war, wurde es noch schlimmer, und wie ich schon sagte, ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten, und das hat nicht nur die Dinge auf der Strecke durcheinander gebracht, sondern auch abseits der Strecke habe ich mich nicht mehr so sehr auf die Rennen gefreut, weil ich das Vertrauen in mich selbst verloren habe, und man ist einfach in diesem Teufelskreis."



Sollte seine Karriere nach dieser Saison enden, so Ricciardo weiter, wird er wesentlich stärker herausgehen, weil er nicht mehr an diesem Punkt ist und die "Höhen und Tiefen andere sind".