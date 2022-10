Formel-1-Liveticker: Brundle fordert "harte" Strafen bei Budgetobergrenze

Mercedes-Serie vor dem Ende

Weil bereits früh in der Saison klar war, dass Mercedes in diesem Jahr nicht den WM-Titel gewinnen würde, ist fast ein bisschen untergegangen, dass am nächsten Wochenende in Austin die dominanteste Serie in der Geschichte der Formel 1 enden könnte.



Dort kann Red Bull sich nämlich vorzeitig zum Konstrukteurs-Weltmeister krönen - und damit Mercedes nach acht Titeln in Folge entthronen! So eine lange Serie hatte es zuvor nicht einmal bei Ferrari zu Zeiten von Michael Schumacher gegeben.



Übrigens: Aktuell hat Red Bull in der WM 165 Punkte Vorsprung auf Ferrari. Verlässt man Austin mit einem Polster von mindestens 147 Zählern, wäre die Sache durch. Eine WM-Entscheidung in Austin ist also recht wahrscheinlich!

Mercedes - 8 Titel (2014-2021): Alles beginnt mit Einführung der neuen Turboära. Mercedes ist von Beginn an dominant und kann seitdem von keinem Rennstall verdrängt werden. Ferrari und Red Bull sind zeitweise nah dran, häufig sind die Silberpfeile aber einfach drückend überlegen.