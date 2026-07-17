Formel-1-Liveticker: Die Trainings zum Belgien-GP in Spa live!

Die verrücktesten Strafen

Beim Thema Strafen in der Formel 1 fällt mir direkt diese Fotostrecke ein. Da sind schon ein paar kuriose Dinger dabei ...

Foto: Motorsport Images

2002: Nach der kontroversen Ferrari-Stallregie gegen Rubens Barrichello zieht Sieger Michael Schumacher seinen Teamkollegen auf das oberste Podest. Nur dafÃ¼r wird eine Geldstrafe in HÃ¶he von einer Million US-Dollar verhÃ¤ngt - die HÃ¤lfte zur BewÃ¤hrung.