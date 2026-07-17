Formel-1-Liveticker: Die Trainings zum Belgien-GP in Spa live!
Formel-1-Liveticker: Die Trainings zum Belgien-GP in Spa live!
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Bericht
Liveticker
Die verrücktesten Strafen
Beim Thema Strafen in der Formel 1 fällt mir direkt diese Fotostrecke ein. Da sind schon ein paar kuriose Dinger dabei ...Fotostrecke: Die verrÃ¼cktesten Strafen in der Formel 1
Foto: Motorsport Images2002: Nach der kontroversen Ferrari-Stallregie gegen Rubens Barrichello zieht Sieger Michael Schumacher seinen Teamkollegen auf das oberste Podest. Nur dafÃ¼r wird eine Geldstrafe in HÃ¶he von einer Million US-Dollar verhÃ¤ngt - die HÃ¤lfte zur BewÃ¤hrung.
Untersuchung gegen Ocon
Kleine Randnotiz aus Spa: Gegen Esteban Ocon wurde eine Untersuchung eingeleitet, weil er gestern zu spät zur Pressekonferenz der Fahrer erschienen ist.
Für so etwas gibt es natürlich keine sportliche Strafe, ein Fall für die Rennkommissare ist es aber trotzdem. Er muss sich um 12:00 Uhr nachher bei den Stewards erklären.
Hamilton: Überholmanöver weniger befriedigend
Apropos Überholmanöver: Zwar dürften wir auch dieses Jahr in Spa wieder einige sehen. Lewis Hamilton stellt dazu allerdings im Hinblick auf die 2026er-Regeln klar: "[Das Überholen] ist definitiv nicht mehr so befriedigend wie früher."
Es komme zu häufig vor, "dass man mitten auf der Geraden zu wenig Power hat und Überholmanöver stattfinden", so der Rekordweltmeister. Dadurch entsteht auch das sogenannte "Jo-Jo-Racing".
"Was die Anpassung daran angeht, geht es eher darum, sich darauf einzustellen, wie viel Batterie man hat", erklärt Hamilton. Denn wenn man zu viel davon verwendet, wird man in der Regel kurz danach selbst wieder überholt.
Gridstrafen
Spa ist traditionell eine Strecke, auf der die Formel-1-Teams "gerne" Gridstrafen für neue Motorenteile nehmen. Hintergrund ist, dass man hier überholen kann und eine Rückversetzung somit nicht ganz so schmerzhaft wie auf anderen Kursen ist.
Lando Norris und Isack Hadjar haben bereits angekündigt, dass es sie an diesem Wochenende erwischen wird. Sollte es noch weitere Motorenstrafen geben, erfahrt ihr das natürlich hier bei uns.
Erinnerungen
Wir wollen uns heute nicht nur an Jules Bianchi erinnern, sondern auch an Anthoine Hubert und Dilano van 't Hoff. Hubert verunglückte 2019 bei einem Formel-2-Rennen in Spa tödlich, van 't Hoff 2023 bei der Formel-Regional-Europameisterschaft.
Auch die Erinnerung an diese beiden lebt im Formel-1-Paddock weiter.
Todestag
Bevor es sportlich wird, wollen wir die Gelegenheit erst einmal nutzen, um uns an Jules Bianchi zu erinnern. Der Franzose starb genau heute vor elf Jahren an den Folgen seines schweren Unfalls beim Großen Preis von Japan 2014.
Bis heute ist Bianchi der letzte Formel-1-Fahrer, der bei einem Grand Prix tödlich verunglückte.
Foto: LATJules Bianchi wird am 3. August 1989 in Nizza geboren. Der Spross einer Rennfahrerfamilie (GroÃonkel Lucien gewann 1968 die 24 Stunden von Le Mans und fuhr im selben Jahr beim Formel-1-Grand-Prix von Monaco als Dritter aufs Podium) zeigt schon in jungen Jahren, dass auch er Benzin im Blut hat.
Kommt der Regen?
Wir werfen zu Beginn des Wochenendes wie immer einen Blick zum Himmel in Belgien - und sehen dort, dass es in der vergangenen Nacht tatsächlich geregnet hat.
Spa ist bekanntlich immer für Regen gut, allerdings sollten wir uns nicht zu früh über ein mögliches Regenrennen freuen, denn zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass es auch am heutigen Freitag nass wird.
Allerdings ist die Regenwahrscheinlichkeit für Samstag und den Rennsonntag deutlich kleiner. Vor allem für die Startzeit am Nachmittag ist aktuell kein Regen in Sicht.
Mehr dazu wie immer in unserer großen Wettervorhersage.
Schlussspurt
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der letzte Double-Header vor der Sommerpause beginnt an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Belgien.
Wie immer stehen am Freitag erst einmal die ersten beiden Trainings an. FT1 beginnt um 13:30 Uhr MESZ, das zweite Training um 17:00 Uhr.
Hier an dieser Stelle versorgen wir euch den ganzen Tag lang wie gewohnt mit Infos, Stimmen und Bildern direkt aus dem Fahrerlager an der Traditionsstrecke in Spa.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Von: Ruben Zimmermann