Formel-1-Liveticker: Hamilton für Ralf Schumacher "der große Verlierer"

Alonso lobt neuen Renault-Motor mit Split-Turbo

Ganz vorne kann Alpine auch in diesem Jahr nicht mitmischen. Doch zumindest scheint der Renault-Motor nun auf Augenhöhe mit der Spitze zu sein. "Wir sind besser, wir haben mehr Power", zeigt sich Alonso zufrieden.



"Wir sind so stark auf Strecken wie [Baku]. Im vergangenen Jahr hatten wir in Baku große Probleme. Und dieses Jahr sind wir konkurrenzfähig. Ich denke daher, dass wir einen großen Fortschritt gemacht haben", so Alonso.



"Die Zuverlässigkeit war zu Beginn des Jahres eine Sorge", gesteht er. "Aber jetzt haben wir die Situation unter Kontrolle. Wir sind also zufrieden", betont der zweimalige Weltmeister.



Am Motor liegt es also nicht, dass Alpine auch in diesem Jahr recht deutlich hinter der Spitze liegt.