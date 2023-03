Formel-1-Liveticker: Hätte Ferrari das Konzept früher wechseln sollen?

Hamilton begrüßt Strafe für Piquet

In dieser Woche wurde bekannt, dass Nelson Piquet für seine rassistischen Äußerungen gegen Lewis Hamilton tief in die Tasche greifen muss. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister wurde in Brasilien zu einer Geldstrafe von rund 880.000 Euro verurteilt.



Auf Nachfrage erklärt Hamilton heute, er habe sich bereits zu dem Thema geäußert. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir Menschen, die nur voller Hass sind, generell keine Plattform geben sollten", so der Rekordweltmeister.



"Ich möchte der brasilianischen Regierung meine Anerkennung aussprechen. Ich finde es großartig, was sie getan hat, um jemanden zur Verantwortung zu ziehen und den Menschen zu zeigen, dass so etwas nicht toleriert wird", betont Hamilton.



"Es gibt so viele homophobe Länder in Afrika und im Nahen Osten. Daraus kann man eine Menge lernen", hofft er.