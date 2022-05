Formel-1-Liveticker: Leclerc-Crash: Unfallursache geklärt!

Miami: Rennen im Mai bleibt

Miami will auch in Zukunft seinen aktuellen Kalenderplatz im Mai halten, auch wenn die beiden anderen US-Rennen in Austin und Las Vegas erst am Ende des Jahres stattfinden. Das Rennen hatte mit seinem Datum für ein paar hochgezogene Augenbrauen gesorgt, weil man von Imola nach Miami fliegt und dann wieder zurück nach Barcelona - logistisch nicht gerade sinnvoll.



Trotzdem beharrt Miami auf seinem Slot, weil man es mit den anderen Sportevents am Hard Rock Stadium koordinieren muss. Das Tennisturnier Miami Open findet zwischen Mitte März und Anfang April statt, die NFL-Saison der Miami Dolphins beginnt im September und geht über den Rest des Kalenderjahres.



"Es wird in jedem Jahr rund um diesen Zeitpunkt sein", sagt Grand-Prix-Chef Tom Garfinkel. "Es könnte eine Woche früher oder später sein, aber es wird um diesen Zeitpunkt sein."