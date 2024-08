Formel-1-Liveticker: Platzt heute Mick Schumachers Traum von der Formel 1?

Unvermeidliche Annäherung

Red Bull Racing hat den Vorsprung eingebüßt, den man in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut hat. McLaren hat sie in vielen Bereichen schon überholt, auch Mercedes robbt sich wieder ran, Ferrari darf man ebenfalls nicht abschreiben.



Für Teamchef Christian Horner keine wirkliche Überraschung und für die Fans nur gut, wie er im Anschluss ans Rennen in Spa in seiner Medienrunde sagte:



"Für den Sport ist das großartig, und es war eigentlich unvermeidlich, dass es zu einer Annäherung kommt, wenn man ein einheitliches oder konstantes Reglement hat. Wenn man sich die Geschichte der Formel 1 ansieht, kann man das gut beobachten. Ich weiß noch, wie Ron Dennis 2005, als ich in die Formel 1 kam, die Trommel rührte. Er hatte damals das beste Auto, aber die Annäherung hat die Teams immer weiter zusammengebracht. Natürlich steht 2026 eine große Regeländerung an, die zu einer Abweichung führen wird, aber bis dahin, denke ich, wird es in den nächsten 18 Monaten zwischen den vier Teams sehr eng zugehen."