Formel-1-Liveticker: Umbruch bei Alpine bringt "völlige Unruhe" rein

Ocon: Uns mangelt es nicht an Konstanz

Und damit noch einmal zurück zu Alpine. Die Ergebnisse der Franzosen waren in diesem Jahr bislang ziemlich schwankend, doch Esteban Ocon stellt klar: "Die Leute werden sagen, dass es uns an Konstanz gefehlt hat, was nicht wirklich der Fall ist."



"Es ist nur so, dass sich die anderen mehr verbessert haben", erklärt er und ergänzt, Alpine hole nun mit den eigenen Updates wieder auf. "Wir müssen uns einfach noch mehr verbessern, so einfach ist das", zuckt er die Schultern.



Man müsse jetzt weitere Updates bringen, so der Franzose, der mit seinem Podestplatz in Monaco für das bisherige Saisonhighlight in Enstone sorgte. In der WM liegt Alpine zur Sommerpause aber nur auf Rang sechs.



Und auf McLaren auf Platz fünf fehlen bereits 46 Punkte.