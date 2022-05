Formel-1-Liveticker: Vettel hat keine Lust mehr auf Mittelfeld

Heute vor 20 Jahren ...

... gab es in Spielberg eine der bekanntesten Stallordern der Formel-1-Geschichte. Bei den Worten "Let Michael pass for the championship!" wissen alle langjährigen Formel-1-Fans sofort, was gemeint ist. Hier ein paar Lesetipps zu dem Thema:



Ferrari-Stallorder 2002: Ein Österreich-Eklat für die Ewigkeit



"Let Michael pass": Von einem ganzen Saal ausgebuht



"Let Michael pass": Warum Jean Todt keine Reue empfindet



Ferrari-Stallorder 2002: Der wahre Hintergrund der FIA-Strafe

Foto: LAT

Ferrari sorgte in Sotschi 2019 für heftige Diskussionen, als man Sebastian Vettel anwies, Charles Leclerc die Führung zu überlassen. Der Deutsche widersetzte sich, und Ferrari drehte die Positionen später an der Box. In der Geschichte der Formel 1 nicht das erste Mal, dass eine Stallregie für Schlagzeilen sorgte ...