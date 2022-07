Formel-1-Liveticker: "Warum geben wir den alten Stimmen eine Plattform?"

Teams dürfen Reifen über Nacht heizen

Die FIA hat vor dem Rennen verkündet, dass die Teams ihre Reifen über Nacht in Heizdecken auf 30 Grad Celsius erwärmen dürfen. Das soll Probleme mit den kälteren Umgebungstemperaturen in der Nacht vermindern.



Die Mitteilung im Wortlaut:

In addition to the minimum heating times and temperatures specified in the Pirelli Event Preview, Competitors will be permitted to leave their tyres wrapped in blankets and heating to a maximum temperature of 30 °C throughout the nights in order to minimise any issues relating to the colder overnight ambient temperatures.