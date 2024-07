Esteban Ocon: Hat er schon bei Haas unterschrieben?

Glaubt man der BBC, dann könnte schon sehr bald ein weiterer Dominostein auf dem Formel-1-Fahrermarkt fallen. Die britischen Kollegen berichten nämlich, dass Noch-Alpine-Pilot Esteban Ocon für die Saison 2025 bereits bei Haas unterschrieben habe.

Man beruft sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld von Mercedes, wo Ocon noch immer gemanagt wird, und Haas selbst. Darüber hinaus heißt es, dass eine Bekanntgabe des Deals möglicherweise noch vor dem Großen Preis von Ungarn am Wochenende erfolgen soll.

Eine große Überraschung wäre das nicht, denn bereits seit Wochen ist es im Fahrerlager ein offenes Geheimnis, dass Ocon mit dem US-Team verhandelt. Bereits vor gut einem Monat gaben Alpine und Ocon ihre Trennung am Ende der laufenden Saison bekannt.

Ocon selbst betont seitdem gebetsmühlenartig an jedem Rennwochenende, dass er "ziemlich zuversichtlich" sei, auch im kommenden Jahr in der Startaufstellung zu stehen. Die Gespräche liefen "sehr gut", berichtete er beispielsweise im Rahmen des Österreich-GP.

Mit wem genau er überhaupt spricht, das hat Ocon bis heute jedoch nicht verraten. Er habe "viele Optionen", betonte er zwar mehrfach, Namen nannte er allerdings nie. Schaut man sich die noch offenen Cockpits zur 2025 an, bleiben aber nicht viele Möglichkeiten.

Mercedes und Co. keine Option für Ocon

Je ein freies Cockpit gibt es aktuell noch bei Mercedes, Alpine, Williams, den Racing Bulls, Sauber und eben Haas. Dabei kann man Alpine logischerweise von der Liste streichen, und auch bei RB hat Ocon keine Chance, weil man dort nach einem Fahrer aus dem eigenen Kader sucht.

Mercedes fällt ebenfalls weg, denn Toto Wolff erklärte kürzlich im ORF: "Wir sind ja immer noch der Manager vom Esteban. [...] Deswegen sind wir da quasi indirekt involviert, wo er hingeht." Konkret gefragt, ob auch Mercedes selbst eine Option sei, antwortete Wolff jedoch: "Im Moment sehe ich das nicht."

Bleiben also nur noch Williams, Sauber und Haas, wobei Ocon bei den beiden erstgenannten Teams zumindest nicht ganz oben auf der Wunschliste steht. Beide Rennställe warten aktuell ab, wie sich Carlos Sainz, aktuell die Königsfigur auf dem Fahrermarkt, entscheidet.

Es ist daher etwas verräterisch, wenn Ocon bei der Fahrer-PK in Silverstone erklärt: "Es hat nichts mit mir zu tun, was Carlos macht." Denn das Feld der Teams, wo Ocon unabhängig von einer Sainz-Entscheidung sofort unterschreiben könnte, engt sich damit eigentlich ausschließlich auf Haas ein.

Warum Ocon trotz Optimismus vorsichtig bleibt

Dass Ocon in seinen Aussagen dennoch vorsichtig bleibt und immer wieder betont, dass noch nichts finalisiert sei, hängt auch mit negativen Erfahrungen aus dem Jahr 2019 zusammen. Damals musste Ocon die Saison als Mercedes-Ersatzfahrer überbrücken.

"Ich hatte 2018 zwei Verträge [für 2019] auf dem Tisch liegen", erinnert er. Doch letztendlich kam keiner davon zustande "und wir blieben draußen und auf der Ersatzbank", so Ocon, der 2018 Angebote von McLaren und dem damaligen Renault-Team hatte.

Ocon sagte McLaren ab, doch dann platzte auch der Renault-Deal, weil man dort lieber Daniel Ricciardo holte. So ein Szenario wolle er "um keinen Preis" noch einmal haben, betont Ocon, der daher daran interessiert ist, seine Zukunft möglichst schnell zu klären.

Ins Profil von Haas würde er auf jeden Fall passen, denn nachdem das US-Team für 2025 bereits Ferrari-Junior Oliver Bearman verpflichtet hat, erklärt Teamchef Ayao Komatsu, dass man im kommenden Jahr nicht mit zwei Rookies an den Start gehen wolle.

Komatsu stellt klar: Suchen keinen Bezahlfahrer

Daher werde man jetzt "versuchen, jemanden zu verpflichten, der über eine ordentliche Formel-1-Erfahrung verfügt", so Komatsu, der außerdem betont, dass Haas für die kommende Saison auch nicht an einem Paydriver interessiert sei.

Denn zwar könnten andere Fahrer vermutlich mehr Geld mitbringen als Ocon. Doch Komatsu stellt klar: "Das ist nicht unsere Hauptmotivation. Das Team muss sich verbessern. [...] Es ist nicht so, dass Gene [Haas] kein Geld hat."

"Es ist nicht so, dass er oder wir einen Bezahlfahrer mit massiver Unterstützung brauchen. Wir brauchen Performance. Wir brauchen einen Fahrer, der in der Lage ist, Leistung zu bringen und uns dann zu sagen, was mit dem Auto richtig ist, was nicht stimmt und wie wir das Team verbessern müssen."

"Ehrlich gesagt ist das Geld, das ein Fahrer mitbringt, bei uns also überhaupt kein Faktor. Gene hat Geld", stellt Komatsu klar. Eine schlechte Nachricht wäre eine Ocon-Verpflichtung derweil für den noch Haas-Fahrer Kevin Magnussen.

Denn während Nico Hülkenberg für 2025 (und darüber hinaus) bereits einen Platz bei Sauber beziehungsweise Audi sicher hat, hat Magnussen noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Und mit einem Wechsel von Ocon wäre klar, dass für ihn zumindest bei Haas 2025 kein Platz mehr ist.