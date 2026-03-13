Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Beim zweiten Rennwochenende der Formel-1-Saison 2026 in China (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) setzen die Teams die ersten echten technischen Updates des Jahres ein - und wie schon bei den Testfahrten in Bahrain überrascht Ferrari.

Das italienische Traditionsteam hat bereits mit einem Auspuff-Winglet und vor allem mit dem "Macarena"-Heckflügel für Aufsehen gesorgt. Nun legt Ferrari ein Halo-Winglet nach: Am vorderen Bügel des Cockpitschutzes ist nun ein transparentes Kunststoffteil aufgesteckt, das zwei kleine, nach oben führende Luftleitelemente aufweist.

Ferrari selbst spricht im offiziellen Update-Dokument des Automobil-Weltverbands (FIA) von einem "kleineren Update", das nicht streckenspezifisch eingeführt wurde. "Dieses Winglet sorgt einfach nur für einen kleinen aerodynamischen Vorteil." Weitere Details nannte Ferrari nicht. Vermutlich dient das neue Teil dazu, die Luft effizienter um den Fahrerhelm herum zum Heckflügel zu führen.

Apropos Heckflügel: Nachdem Lewis Hamilton und Charles Leclerc den "Macarena"-Heckflügel im Freien Training getestet hatten, wurde er für das Sprint-Qualifying in Shanghai gegen einen konventionellen Heckflügel getauscht. Das Renndebüt des "Rotationsflügels" lässt also weiter auf sich warten.

Ferrari-Kunde Haas übernimmt Ferrari-Idee

Ferrari-Kundenteam Haas hat sich derweil an Ferrari orientiert und in China ebenfalls ein Auspuff-Winglet eingeführt, wie es Ferrari bereits seit den Wintertests nutzt. "Das Winglet soll zusätzlichen Abtrieb generieren", erklärte das Team im FIA-Dokument.

Auspuff-Winglet am Haas VF-26 beim Formel-1-Rennen in China 2026 Foto: Getty Images

Formel-1-Neueinsteiger Audi dagegen optimierte die Frontpartie seines R26: In Shanghai sind eine neue Nasenkonstruktion sowie ein modifizierter Frontflügel mit neuen Flaps im Einsatz, um die aerodynamische Leistung zu verbessern. Konkret geht es um den Luftstrom entlang der Fahrzeugnase hin zu den Seitenkästen.

Auch Cadillac ist mit neuen Teilen nach China gereist: Das US-Team hat die Winglets neben dem Diffusor auf der Höhe der Hinterachse neu ausgerichtet, "um an dieser Stelle mehr Abtrieb zu erzeugen. Das wiederum verbessert den Gesamtabtrieb am Heck des Fahrzeugs", erklärte Cadillac. Außerdem wurde die Rückspiegel-Halterung modifiziert.

Racing Bulls hat sich ebenfalls mit dem Heck beschäftigt und die Winglets am hinteren Bremsschacht verbessert. Die neue Ausrichtung soll den Luftstrom um die Hinterräder herum optimieren.

Alpine, Aston Martin, McLaren, Mercedes, Red Bull und Williams haben keine technischen Updates für China eingereicht.