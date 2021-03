Formel-1-Test 2021 Bahrain: Hamilton-Abflug, Probleme bei Vettel

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton ist für die zweite Rotphase bei den Formel-1-Wintertests 2021 in Bahrain verantwortlich. Hamilton flog am zweiten Testtag nach knapp 2:15 Stunden Fahrzeit in Kurve 13 von der Strecke und strandete mit seinem W12 im Kiesbett. Zum Abtransport des Fahrzeugs wurden rote Flaggen gezeigt und der Fahrbetrieb unterbrochen. Aktuelle Informationen im Formel-1-Liveticker abrufen!

Hamilton war eingangs der letzten Geraden vor Start und Ziel das Heck ausgebrochen. Der WM-Titelverteidiger rutschte daraufhin rückwärts in die Auslaufzone und hinein in den Kies, wo sich der Mercedes festfuhr und nicht mehr aus eigener Kraft weiterkam.

Beim Testauftakt am Freitag hatte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc die erste Rotphase ausgelöst, indem er ausgangs des ersten Sektors ausgerollt war.

Getriebeproblem bei Aston Martin

Aktuelle Probleme gibt es derweil auch bei Aston Martin: Eine gute halbe Stunde vor dem Hamilton-Abflug hatte das neue Team von Sebastian Vettel ein "Problem mit dem Getriebe" gemeldet, das Vettel in der Box hielt. Aston Martin spricht von "eingeschränktem Fahrbetrieb" am Samstagvormittag. Tatsächlich hat Vettel erst sechs Runden zurückgelegt.

Zum Zeitpunkt der Hamilton-Rotphase war Hamilton der Distanz-Spitzenreiter am zweiten Testtag, mit bereits 35 Runden. Das entspricht etwa 190 Kilometern. An der Spitze der Zeitenliste wurde McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo geführt, mit 1:32.215 Minuten, gut 1,6 Sekunden hinter der Bestzeit von Max Verstappen vom Freitag. Aktuelle Zeiten, Abstände und Rundenzahlen im kostenlosen Live-Timing abrufen!

Auf den weiteren Positionen hinter Ricciardo: Fernando Alonso (Alpine) und Carlos Sainz (Ferrari). Hamilton liegt an sechster Stelle, Vettel wird auf P10 notiert. Formel-1-Neuling Mick Schumacher ist am Samstagvormittag nicht aktiv.

