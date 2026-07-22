Optimismus bei Audi: Dreimal WM-Punkte in Folge?

Nach zwei Top-10-Ergebnissen in Folge freut man sich bei Audi auf den Großen Preis von Ungarn. Renndirektor Allan McNish zeigt sich vor dem letzten Rennen der ersten Saisonhälfte dementsprechend optimistisch und betont: "Es ist ermutigend zu sehen, dass sich die Fortschritte, die das Team in den letzten Rennen gemacht hat, auch in konkreten Resultaten zeigen."

"Back-to-back-Ergebnisse in den Punkten sind der Lohn für die Arbeit", so McNish, "die an allen drei Standorten geleistet wird. Aber sie motivieren uns ebenso, weiterhin hart zu arbeiten."

Das Rennen auf dem Hungaroring betrachtet der Renndirektor folglich als eine weitere Chance, auf diesem Trend aufzubauen. Das bekannte Leistungsdefizit der Power-Unit dürfte auf dem "Monaco ohne Leitplanken" ebenfalls zu deutlich weniger Problemen führen als auf der Ardennen-Achterbahn von Spa-Francorchamps.

In direkten Rad-an-Rad-Duellen auf der Kemmel-Geraden hatten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto kaum eine Chance. Trotzdem wusste der R26 in puncto Pace durchaus zu überzeugen.

"Wir haben letztes Wochenende genug gezeigt, um zu demonstrieren, welches Potenzial [im Auto] steckt", erklärt Hülkenberg vor dem Grand Prix von Ungarn. "Jetzt liegt der Fokus darauf, ein sauberes Wochenende zusammenzubekommen."

Genau das war für Hülkenberg in Belgien erneut nicht möglich. Während Teamkollege Gabriel Bortoleto in die Punkte fahren konnte, hatte der erfahrenere der beiden Audi-Piloten bereits im Qualifying mit technischen Problemen zu kämpfen. Startplatz 13 erschwerte es Hülkenberg, seinen R26 erstmals in den Top 10 zu platzieren.

Bortoleto startete den Grand Prix hingegen von Position acht und konnte das Rennen auf derselben Position beenden. Damit bleibt der 21-Jährige der bislang einzige Audi-Pilot, der für das Team mit den vier Ringen in die Punkte fahren konnte. In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft liegt man damit nur noch einen einzigen Punkt hinter Williams.

"In den letzten zwei Rennen zu punkten hat allen einen richtigen Boost gegeben", so Bortoleto. "Darauf wollen wir aufbauen."

Nach der Durststrecke im ersten Saisondrittel war Audi zuletzt in der Lage, mit der Pace der Konkurrenz im Mittelfeld mitzuhalten. Im Qualifying von Spa gelang es Bortoleto beispielsweise, sich vor dem Racing Bull von Liam Lawson oder den beiden Alpines zu positionieren.

Seit dem Großen Preis von Barcelona-Katalonien profitieren beide Audi-Piloten zudem von einer verbesserten Power-Unit. Zwar bleibt die Leistungsfähigkeit des Motors ein Schwachpunkt, doch besitzt die PU inzwischen eine deutlich bessere Fahrbarkeit als noch zu Saisonbeginn.