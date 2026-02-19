Zum Hauptinhalt springen

2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

Vowles verrät: Ferrari-Idee wird innerhalb weniger Stunden geprüft

Williams hat die Flügelinnovation von Ferrari nicht kommen sehen, wie Teamchef James Vowles zugibt - Das Team überprüft jetzt kurzfristig die Machbarkeit

Norman Fischer
Bearbeitet:
James Vowles gibt zu: Williams hatte Ferrari-Flügel "nicht auf dem Schirm"

Bei Williams steht der Heckflügel (noch) nicht auf dem Kopf

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Bei den Testfahrten vor einer neuen Formel-1-Saison kommen regelmäßig spannende Innovationen zum Vorschein, die ein Team von den anderen abheben - etwa die Zeropods von Mercedes oder das DAS-System, bei dem die Fahrer auf den Geraden am Lenkrad ziehen konnten, um die Spur der Räder zu verstellen.

2026 sorgt nun der Heckflügel von Ferrari für Aufsehen. Denn am Donnerstag der letzten Testwoche in Bahrain tauchte Ferrari plötzlich mit einem Modell auf, bei dem der verstellbare Bereich des Flügels nicht nur aufklappt, sondern sich um 180 Grad dreht - er steht damit auf dem Kopf.

Im Feld ist das einzigartig, auch wenn andere Teams wie Alpine und Audi ebenfalls ungewöhnliche Wege beim Heckflügel gegangen sind. Williams-Teamchef James Vowles muss zugeben, dass man die Ferrari-Variante bislang nicht auf dem Zettel hatte.

"Wann immer man etwas Interessantes sieht, landet es entweder in der Kategorie: 'Darüber haben wir alle schon nachgedacht, und hier sind die Ergebnisse, warum wir es nicht umgesetzt haben', oder es landet in der Kategorie: 'Daran haben wir nicht gedacht'", sagt der Engländer.

Im Falle der Scuderia heißt das: "Der Heckflügel von Ferrari ist eine interessante Richtung, lassen wir es mal so stehen", meint er mit einem Lächeln. Auf Nachfrage, was das konkret heißt, gibt er zu: "Das hatten wir so nicht auf dem Schirm."

Alle Teams dürften sich nach den Bildern vom Donnerstag nun intensiv mit der Ferrari-Innovation auseinandersetzen - so natürlich auch Williams. "In so einem Fall erwarte ich fast über Nacht, innerhalb von 24 Stunden, Ergebnisse, die uns effektiv zeigen, ob die Idee gut oder schlecht ist, damit wir unsere eigene Entwicklungsrichtung entsprechend anpassen können", so Vowles.

Es bleibt abzuwarten, ob der Kopfüber-Flügel im Laufe der Saison auch bei anderen Teams Einzug halten wird.

