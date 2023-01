24h Daytona 2023: Ersatz für Lucas Auer gefunden

Fehlende Ersatzteile oder stiller BoP-Protest?

Während wir auf Informationen von Winward warten (unser Kollege Jamie Klein holt vor Ort Informationen ein), gibt es Neues von der politischen Front. Pfaff Motorsport wird in den Trainings nur sehr eingeschränkt fahren. Das Team bestreitet offiziell, dass es sich um ein Zeichen gegen die Balance of Performance (siehe Einträge Mittwoch 18:47 und Donnerstag 01:57 Uhr) handele, der Unterton ist aber eindeutig. In einem Statement der Vorjahressieger heißt es:



"Leider wird unser Porsche in den offiziellen Trainings vor dem Rennen nur wenig fahren. Viel wurde über die fehlende Pace der Porsches in Daytona geschrieben. Das ist auf keinen Fall ein Zeichen von Unmut gegenüber der IMSA oder ihrem BoP-Prozess. Wir haben volles Vertrauen in ihre Prozesse. Es war eine schwierige Entscheidung, um sicherzustellen, dass wir Auto und Komponenten in einem akzeptablen Zustand für den Start des Rennens haben, in dem unser Ziel sein wird, einfach nur zu überleben und Plätze durch die Abnutzung unserer Gegner gutzumachen. Wir werden hart mit dem kämpfen, was wir haben!"