24h Le Mans 2022: Der Mittwoch in der Chronologie Erster Trainingstag in Le Mans +++ Toyota führt erste Trainings an +++ Glickenhaus kontert in der Nacht +++ Corvette vs. Porsche in der GTE-Pro-Klasse

Bericht Status: Live 01:20 Gute Nacht Wir verabschieden uns in die Nacht. Morgen geht es für euch pünktlich zum 3. Freien Training wieder hier im Live-Ticker weiter. Bis dahin: Macht es gut und ciao! 01:06 Top 3 pro Klasse im 2. Freien Training ... ... haben wir euch unten zusammengefasst. Hier findet ihr zudem den Trainingsbericht zum 2. Freien Training in Le Mans



Hypercar:

1. Glickenhaus #708 (Pla/Dumas/Derani)

2. Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez)

3. Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa)



LMP2:

1. WRT-Oreca #31 (Gelael/Frijns/Rast)

2. United-Autosports-Oreca #22 (Hanson/Albuquerque/Owen)

3. WRT-Oreca #32 (Ineichen/Bortolotti/Vanthoor)



GTE-Pro:

1. Corvette #63 (Garcia/Taylor/Catsburg)

2. Porsche #91 (Bruni/Lietz/Makowiecki)

3. Corvette #64 (Milner/Tandy/Sims)



GTE-Am:

1. Project-1-Porsche #46 (Cairoli/Pedersen/Leutwiler)

2. Proton-Porsche #88 (Poordad/Lindsey/Heylen)

3. Prodrive-Aston-Martin #98 (Dalla Lana/Pittard/Thiim) 01:01 Die Zielflagge fällt Die Zeit ist abgelaufen, die Teams sind auf ihren letzten gezeiteten Runden unterwegs. Damit ist der Mittwoch in Le Mans geschafft. 00:12 Der Nächste, bitte Die Streckensicherungskameras haben einen gestrandeten AF-Corse-Ferrari #21 (Mann/Ulrich/Vilander) eingefangen. Der 488 steht nach einem Abflug im Kiesbett der Arnage-Kurve und muss geborgen werden. 00:06 Zwischenstand nach 65 Minuten Hypercar:

Die Bedingungen sind übrigens gut. Die Strecke scheint nach dem Ende des Qualifyings wieder abgetrocknet zu sein. 22:47 Ready? Rund zehn Minuten noch, dann startet in Le Mans das 2. Freie Training. Erstmals in dieser Rennwoche können wir uns über Action in der Nacht freuen. 21:21 Lesestoff für zwischendurch Heiße Gerüchte gibt es derweil im Fahrerlager: Wie es aussieht, wird Toyota schon im kommenden, spätestens aber übernächstes Jahr ein neues Le-Mans-Hypercar bringen! Die Hintergründe dazu könnt ihr in dieser Storynachlesen. Foto: Motorsport Images 21:19 Quali durch, aber eines haben wir noch Das war also das Qualifying. Das war nicht ganz die Kost, die wir uns erhofft haben. Doch das ist es noch nicht gewesen: Um 22 Uhr steht das nächste Freie Training bei Dunkelheit auf dem Programm. 21:05 Zwei Mutige nochmal raus Um Zeitenverbesserungen wird es hier nicht mehr gehen, aber die Erfahrungen bei Mischbedingungen (es ist nach wie vor nur der nördlichste Teil der Strecke nass) nimmt man wohl gerne mit. Der reparierte Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa) und der United-Autosports-Oreca #23 (Lynn/Jarvis/Pierson) sind momentan auf der Strecke. Acht Minuten noch. 20:53 Das gibt nichts mehr Nein, da können wir den Schlussstrich ziehen. Der Norden der Strecke ist komplett nass. Das wird bis 20 Uhr nicht mehr trocken. Wir ordnen es gleich. Um das mal einzusortieren: Brendon Hartley, der es gerade noch etwas trockener hatte, kam auf 3:40.842, 13,5 Sekunden hinter dem Schwesterfahrzeug #7. 20:50 Es wird schlüpfrig Es kann gut sein, dass sich APR hier komplett verpokert hat. Regen sitzt im Norden der Strecke ein, also an Start/Ziel bis Tertre Rouge. Es ist so rutschig, dass die Autos in Kurve 1 zu rutschen anfangen. Das könnte es gewesen sein. 20:48 Toyota #8 fährt jetzt auch Der Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa) musste nach einem Ausritt von Brendon Hartley zu einer kleinen Reparatur an die Box kommen. Hinten rechts wurde gearbeitet, jetzt ist die #8 unterwegs. Derweil scheint es leicht zu regnen. 20:44 Knockout-Zonen Für die beiden APR-Boliden kommt die Rote Flagge nicht gelegen. Sie sind nach wie vor ohne Zeit. Zumindest der #47 (Flörsch/Falb/Aitken) ist der Einzug mit Jack Aitken definitiv zuzutrauen.



LMP2

5. United-Autosports-Oreca #22 (Hanson/Albuquerque/Owen) - 3:30.639

6. Prema-Oreca #9 (Kubica/Deletraz/Colombo) - 3:30.651

7. TDS-Oreca #13 (Cimadomo/Beche/van der Helm) - 3:30.874

8. Signatech-Oreca #1 (Wadoux/Ogier/Milesi) - 3:31.368

9. Penske-Oreca #5 (Cameron/Collard/Nasr) - 3:31.426

10. WRT-Oreca #32 (Ineichen/Bortolotti/Vanthoor) - 3:31.808



In den GTE-Klassen haben alle Fahrzeuge bereits eine Runde gedreht. In der GTE Am ist noch mit einem Angriff des Iron-Lynx-Ferraris #80 (Cressoni/Fisichella/Heistand) von Giancarlo Fisichella zu rechnen, der bislang keine aussagekräftige Zeit gefahren ist.



LMGTE Pro

5. AF-Corse-Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Serra)

6. AF-Corse-Ferrari #52 (Molina/Fuoco/Rigon)

7. Riley-Ferrari #74 (Fraga/Bird/van Gisbergen)



LMGTE Am

5. Spirit-of-Race-Ferrari #71 (Dezoteux/Ragues/Aubry) - 3:54.139

6. Proton-Porsche #77 (Ried/Priaulx/Tincknell) - 3:54.224

7. AF-Corse-Ferrari #61 (Prette/Grunewald/Abril) - 3:54.316

8. GR-Porsche #86 (Wainwright/Pera/Barker) - 3:54.323

9. Project-1-Porsche #46 (Cairoli/Pedersen/Leutwiler) - 3:54. 533

10. AF-Corse-Ferrari #21 (Mann/Ulrich/Vilander) - 3:54.853 20:37 Stand der Dinge - GTE Am Wir legen uns fest: Mit der Runde hat David Pittard den Einzug in die Hyperpole bereits sicher.



1. Prodrive-Aston-Martin #98 (Dalla Lana/Pittard/Thiim) - 3:52.559

2. Kessel-Ferrari #57 (Kimura/Schandorff/Jensen) - 3:53.489

3. AF-Corse-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Cassidy) - 3:53.690

4. Iron-Lynx-Ferrari #85 (Frey/Gatting/Bovy) - 3:54.081

5. Spirit-of-Race-Ferrari #71 (Dezoteux/Ragues/Aubry) - 3:51.139

6. Proton-Porsche #77 (Ried/Priaulx/Tincknell) - 3:54.224 Foto: Motorsport Images 20:31 GTE Pro: Nur einer scheidet aus Und das ist aktuell der Riley-Ferrari #74 (Fraga/Bird/van Gisbergen), das einzige privat eingesetzte GTE-Pro-Fahrzeug. Sollte er ausscheiden, wäre das keine Überraschung.



6. AF-Corse-Ferrari #52 (Molina/Fuoco/Rigon) - 3:51.614

7. Riley-Ferrari #74 (Fraga/Bird/van Gisbergen) - 3:54.116 20:11 Erste Zeiten regnen rein Glickenhaus #708 fährt die erste Bestzeit, aber warten wir kurz, bis alle eine aussagekräftige Runde gedreht haben. 60 Minuten sind in Le Mans nicht gerade viel. 19:19 BoP-Änderung vor erstem Training Unmittelbar vor Beginn des ersten Freien Trainings wurde eine neue BoP (Alle Abkürzungen im Langstrecken-ABC erklärt!) veröffentlicht, in der inbesondere Ferrari in beiden Klassen an Leistung einbüßt.



Wir haben alles hierauf gearbeitet. Eine detaillierte BoP gibt es hier. 18:05 Ende des 1. Trainings Zielflagge: Zwar wurde die Slow Zone noch einmal aufgehoben, Verbesserungen hat es aber keine mehr gegeben, denn alle Fahrzeuge hatten die Slow Zone noch, als die die Runde begonnen haben.



Und während die Zielflagge geschwenkt wird, findet Brendan Iribe mal wieder ein Kiesbett, bei weitem nicht zum ersten Mal in seiner Karriere. Der Project-1-Porsche #56 (Iribe/Millroy/Barnicoat) wird gereinigt werden müssen, zumindest hat es keinen Einschlag gegeben. 17:59 Kurz zuvor noch LMP2-Bestzeiten Vorher hat es nochmal Verschiebungen in der LMP2 inklusive neuer Bestzeiten gegeben: Alex Lynn hat im United-Autosports-Oreca #23 (Lynn/Jarvis/Pierson) in 3:30.238 Minuten eine beeindruckende neue LMP2-Bestzeit gefahren. Damit hat er sogar den Toyota #7 (Buemi/Hartley/Hirakawa) hinter sich gelassen und sich auf P4 im Gesamtklassement einsortiert, knapp hinter den beiden Glickenhaus. Das Fahrzeug hatte zuvor schon die Bestzeit gehalten.



Gleichzeitig hat Antonio Felix da Costa die zweitbeste LMP2-Zeit in 3:31.624 Minuten für den Jota-Oreca #38 (Gonzalez/Felix Da Costa/Stevens) erzielt. Das ist der neue zweite Platz auf P6 in der Gesamtwertung hinter dem Toyota #7. 17:52 Lebenszeichen von Ferrari Und das im doppelten Sinne: Der AF-Corse-Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Serra) ist soeben mit neuem Motor auf die Strecke gegangen. Gleichzeitig taucht der AF-Corse-Ferrari #52 (Molina/Fuoco/Rigon) erstmals vor allen GTE-Am-Autos und auch vor dem auf Riley-Ferrari #74 (Fraga/Bird/van Gisbergen) auf. In der GTE Pro heißt es derzeit: Zweimal Corvette vor zweimal Porsche, dann die beiden angesprochenen Ferraris. 17:42 Neue Bestzeit durch Toyota! Brendon Hartley fährt in 3:29.441 Minuten die neue Bestzeit und schiebt sich um 0,476 Sekunden an die Spitze. Dürfte kein Quali-Run gewesen sein, da sollte es eher in Richtung 3:25 gehen. Mal schauen, was hier noch geht. 17:38 Neuer Dritter in der LMP2 Eine Verbesserung gibt es zu vermelden: Der WRT-Oreca #31 (Gelael/Frijns/Rast) hat das Schesterfahrzeug #41 (Andrade/Habsburg/Nato) zurückgeschoben, das in Kooperation mit Realteam eingesetzt wird. Nach wie vor liegen zwei LMP2 vor dem Alpine. Mehr laden