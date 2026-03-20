Zahlen und Fakten zur MotoGP in Brasilien

Die MotoGP kehrt nach 22 Jahren Pause nach Brasilien zurück: erstmals seit 2004 und erstmals seit 1989 wieder in Goiania. Das Rennen am Autodromo Internacional Ayrton Senna geht über 31 Runden, so viele wie seit 2013 nicht mehr. Mit erwarteten Rundenzeiten um 1:16 Minuten zählt der Kurs zu den schnellsten im Kalender, die Durchschnittsgeschwindigkeit dürfte in den Top 5 liegen.



Historisch ist die Strecke Neuland für viele: Weder Ducati, Aprilia noch KTM sind hier je gefahren. Insgesamt ist es der 33. Kurs der modernen MotoGP-Ära. Für besondere Meilensteine könnten mehrere Fahrer sorgen: Jack Miller steht vor seinem 200. MotoGP-Start, während Marc Marquez mit einem Sieg seinen 100. GP-Erfolg feiern und auf 23 Streckensiege in der Königsklasse ausbauen könnte.



Sportlich geht es ebenfalls um Rekorde: Marco Bezzecchi peilt seinen 4. Sieg in Folge an, ebenso wie seine vierte Pole hintereinander. Zudem könnten gleich 5 Fahrer ihren ersten MotoGP-Sieg holen, darunter WM-Leader Pedro Acosta. Für Lokalmatador Diogo Moreira liegt ein historischer Auftritt: Er ist der erste Brasilianer seit 2004, der ein Heimrennen in der MotoGP bestreitet.