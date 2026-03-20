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MotoGP-Liveticker Brasilien: Der Freitag mit verlängerten Trainings

Liveticker

Moto3 FT1: Es geht los

Die Strecke ist freigegeben und die ersten Motorräder rücken aus. Es regnet und der Asphalt ist nass - alles andere als ideale Bedingungen, um eine neue Strecke kennenzulernen. Aber die Fahrer werden für jede Minute dankbar sein und mit entsprechender Vorsicht zugange gehen.

Neuer Zeitplan für den Trainingsstart

Die Rennleitung vermeldet, dass um 10 Uhr Ortszeit - also 14 Uhr bei uns - die Boxengasse für die Moto3 öffnen soll. Allerdings hat es wieder angefangen, leicht zu regnen, und es ist ziemlich diesig. Ob sich dieser Zeitplan wirklich bewahrheiten wird, bleibt also abzuwarten.

Erstes Fahrerfeedback zur Strecke

Vorab sorgte die neue Strecke in Goiania im Fahrerlager für viel Lob, aber auch erste Zweifel. Der 3,84 Kilometer kurze Kurs wird als technisch, schnell und "oldschool" beschrieben, mit flüssigem Layout und vielen schnellen Kurven. Fahrer und Offizielle heben besonders den guten Flow hervor, gleichzeitig verlangt die Strecke viel Mut in schnellen Passagen.

Kritisch gesehen wird jedoch das Racing: Überholmöglichkeiten sind rar. Weltmeister Marc Marquez sieht praktisch nur Kurve 1 als klare Chance, eventuell noch die letzte Kurve. Ansonsten erschweren schmutziger Asphalt abseits der Ideallinie und die vielen schnellen Kurven Manöver deutlich. Durch Regen wurde zusätzlich Dreck auf die Strecke gespült, sodass sich wohl nur eine schmale saubere Linie bilden wird.

Noch heißt es warten

"Im Moment arbeiten wir noch an ein paar Kurven rund um die Strecke. Die Bedingungen verbessern sich und wir hoffen, in den nächsten 25 Minuten bestätigen zu können, wann wir die Boxengasse öffnen", sagt Bartolome Alfonso, FIM-Sicherheitsbeauftragter.

Schwierige Wetterbedingungen in Goiania

Bei der Ankunft der Teams in Goiania sorgte die Strecke zunächst für gemischte Gefühle. Nach heftigen Regenfällen standen Teile des Autodromo Internacional Ayrton Senna noch am Dienstag unter Wasser. Betroffen waren vor allem die letzten Kurven, Zufahrtsstraßen und sogar der Fahrerlagertunnel. Entsprechend zeigten sich erste Teammitglieder, darunter Crewchiefs von Ducati, "überrascht" und teils besorgt beim ersten Streckencheck.

Am Mittwoch folgte jedoch Entwarnung: Das Drainagesystem funktionierte zuverlässig, die Strecke war am Morgen bereits wieder komplett befahrbar. Nur die Zufahrtswege blieben teilweise schlammig, wurden aber rasch instand gesetzt. Die Betreiber betonten, dass die Überflutungen "innerhalb weniger Stunden behoben" werden konnten.

Zahlen und Fakten zur MotoGP in Brasilien

Die MotoGP kehrt nach 22 Jahren Pause nach Brasilien zurück: erstmals seit 2004 und erstmals seit 1989 wieder in Goiania. Das Rennen am Autodromo Internacional Ayrton Senna geht über 31 Runden, so viele wie seit 2013 nicht mehr. Mit erwarteten Rundenzeiten um 1:16 Minuten zählt der Kurs zu den schnellsten im Kalender, die Durchschnittsgeschwindigkeit dürfte in den Top 5 liegen.

Historisch ist die Strecke Neuland für viele: Weder Ducati, Aprilia noch KTM sind hier je gefahren. Insgesamt ist es der 33. Kurs der modernen MotoGP-Ära. Für besondere Meilensteine könnten mehrere Fahrer sorgen: Jack Miller steht vor seinem 200. MotoGP-Start, während Marc Marquez mit einem Sieg seinen 100. GP-Erfolg feiern und auf 23 Streckensiege in der Königsklasse ausbauen könnte.

Sportlich geht es ebenfalls um Rekorde: Marco Bezzecchi peilt seinen 4. Sieg in Folge an, ebenso wie seine vierte Pole hintereinander. Zudem könnten gleich 5 Fahrer ihren ersten MotoGP-Sieg holen, darunter WM-Leader Pedro Acosta. Für Lokalmatador Diogo Moreira liegt ein historischer Auftritt: Er ist der erste Brasilianer seit 2004, der ein Heimrennen in der MotoGP bestreitet.

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Foto: Getty Images South America

Bem-vindo ao Brasil

Nach einer etwas längeren Pause seit dem Saisonauftakt in Buriam meldet sich die MotoGP endlich zurück! Das zweite Rennwochenende 2026 führt uns nach Goiania in Brasilien, wo die Motorrad-WM zuletzt 1989 gastiert hat. Zuletzt hat sich auf der Streckenanlage viel getan, um sie für die moderne MotoGP fit zu machen.

Einen ersten Vorgeschmack auf den Kurs erhalten die Fahrer und Teams heute in den Freitagstrainings, die alle um zehn Minuten verlängert wurden. Am Ende des Tages steht wie immer die Entscheidung darüber an, wer direkt in Q2 einzieht und wer nicht.

Der Zeitplan für Freitag:
13:00-13:45 Uhr: Moto3 FT1
14:00-14:50 Uhr: Moto2 FT1
15:05-16:05 Uhr: MotoGP FT1

17:15-18:00 Uhr: Moto3 Training
18:15-19:05 Uhr: Moto2 Training
19:20-20:35 Uhr: MotoGP Training

Von: Juliane Ziegengeist

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