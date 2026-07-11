Marc Marquez: Weicher Vorderreifen hielt "nur eine Runde"

Marc Marquez (Ducati; 1.) "Gestern habe ich die Zeitenjagden ein bisschen analysiert und festgestellt, dass es mit dem weichen Vorderreifen geht, aber nur für eine Runde. Schon in der zweiten Runde spürte ich einen Leistungsabfall. Aus diesem Grund haben wir mit dem Team die perfekte Strategie für drei Zeitattacken ausgearbeitet. Das Team war gestern etwas überrascht, als ich ihnen sagte, dass ich drei Angriffe fahren wolle, aber ja, mein Timing war gut genug. Ich denke, es war die richtige Strategie. Das Ziel war die erste Startreihe, aber die Pole und vor allem der Streckenrekord hier am Sachsenring im letzten Jahr, in dem wir noch mit den 1.000ern fahren, das ist großartig!"