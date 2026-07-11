MotoGP-Liveticker Sachsenring: Zweite Trainings und Qualifyings
MotoGP-Liveticker Sachsenring: Schlüsselbeinbruch bei Bezzecchi!
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Moto3 Q1: Quiles und Co. schaffen Q2-Einzug
Im Q1-Segment des Moto3-Qualifyings schafft WM-Spitzenreiter Maximo Quiles (Aspar-KTM) mit P2 den nachträglichen Q2-Einzug. Er ist einer von vier Piloten, denen der nachträgliche Einzug ins entscheidende Qualifying-Segment gelingt.
Die anderen drei: Casey O'Gorman (SIC58-Honda), der mit 1:25.739 Minuten die Q1-Bestzeit fährt, außerdem Adrian Fernandez (Leopard-Honda; 3.) und Adrian Cruces (CIP-KTM; 4).
Leo Rammstorfer (SIC58-Honda; 7.) sichert sich den 19. Startplatz. Für den Österreicher ist es das beste Qualifying-Ergebnis seit dem Grand Prix von Brasilien in Goiania im März, wo er als 17. gestartet ist.
Vierter Rückschlag in Folge für Bezzecchi
Für Marco Bezzecchi, der die MotoGP-Gesamtwertung 2026 zu Saisonbeginn lange angeführt hatte, ist es nun der vierte - und heftigste - Rückschlag hintereinander.
Im Grand Prix von Ungarn im Balaton Park wurde Bezzecchi unverschuldet in den Startcrash verwickelt, den Aprilia-Teamkollege Jorge Martin ausgelöst hatte. Am Grand Prix von Tschechien in Brünn durfte Bezzecchi nicht teilnehmen, weil er nach seinem Sturz im Sprint einen Sportwart geohrfeigt hatte. Im Grand Prix der Niederlande in Assen ist Bezzecchi bei hohem Tempo gestürzt und mit viel Gück einer Verletzung entkommen. Der Highsider im Q2-Segment des Qualifyings zum Grand Prix von Deutschland hat für ihn jetzt allerdings in der Tat eine Verletzung zur Folge.
Wie lange Bezzecchi mit seinem Schlüsselbeinbruch ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Der Deutschland-Grand-Prix an diesem Wochenende ist das letzte Rennen vor der MotoGP-Sommerpause. Das nächste Rennen ist der Grand Prix von Großbritannien in Silverstone in vier Wochen (8./9. August).
Sprint mit nur 20 Teilnehmern
Mit der Verletzung von Marco Bezzecchi steht fest, dass der Sprint um 15:00 Uhr mit nur 20 Teilnehmern über die Bühne gehen wird. Dabei wird erstmals die Neuregelung für die Startaufstellung, konkret die größeren Abstände zwischen den einzelnen Startreihen, angewandt.
Schlüsselbeinbruch bei Bezzecchi!
Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet, Marco Bezzecchi hat sich bei seinem Highsider im Qualifying verletzt. Das offizielle Statment von Aprilia dazu lautet: "Nach dem Sturz wurde Marco Bezzecchi in das Medical-Center der Rennstrecke gebracht, wo er unter der Aufsicht des leitenden MotoGP-Arztes Doktor Angel Charte einer Röntgenuntersuchung unterzogen wurde. Diese hat eine vollständige und verschobene Fraktur des linken Schlüsselbeins ergeben. Diese Art von Fraktur erfordert für eine optimale Genesung einen chirurgischen Eingriff, der von Doktor Giuseppe Porcellini in Italien durchgeführt wird. Marco Bezzecchi plant, so bald wie möglich nach Italien zurückzukehren."
Marco Bezzecchi verletzt?
Marco Bezzecchi befindet sich nach seinem Q2-Highsider im Medical-Center der Strecke. Dort wird er vor allem am linken Arm untersucht. Diesen trug er auf dem Weg ins Medical-Center in einer Schlinge. Eine Verletzung wäre das letzte, was der inzwischen ehemalige WM-Spitzenreiter jetzt gebrauchen könnte ...
Marc Marquez: Weicher Vorderreifen hielt "nur eine Runde"
Marc Marquez (Ducati; 1.) "Gestern habe ich die Zeitenjagden ein bisschen analysiert und festgestellt, dass es mit dem weichen Vorderreifen geht, aber nur für eine Runde. Schon in der zweiten Runde spürte ich einen Leistungsabfall. Aus diesem Grund haben wir mit dem Team die perfekte Strategie für drei Zeitattacken ausgearbeitet. Das Team war gestern etwas überrascht, als ich ihnen sagte, dass ich drei Angriffe fahren wolle, aber ja, mein Timing war gut genug. Ich denke, es war die richtige Strategie. Das Ziel war die erste Startreihe, aber die Pole und vor allem der Streckenrekord hier am Sachsenring im letzten Jahr, in dem wir noch mit den 1.000ern fahren, das ist großartig!"
Alex Marquez: "Wichtigen Schritt nach vorne gemacht"
Alex Marquez (Gresini-Ducati; 2.): "Als ich sah, dass ich auf Platz 2 lag, habe ich nachgeschaut, wer Erster ist - das war Marc. In diesem Moment war ich zwar enttäuscht, aber trotzdem froh, Marc und mich wieder ganz oben zu sehen. Also ja, ich bin sehr glücklich. Ich glaube, wir haben heute Vormittag einen wirklich wichtigen Schritt nach vorne gemacht, was das Fahrgefühl angeht, vor allem das Gefühl für das Vorderrad."
Di Giannantonio: Erste Startreihe "extrem wichtig"
Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati; 3.) "Ich freue mich wirklich sehr, dass wir die erste Startreihe erreicht haben. Gerade jetzt mit den neuen Distanzen ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, ganz vorne zu starten. Ich bin viel mehr enttäuscht über den verlorenen Streckenrekord als über die Platzierung selbst. Nein, Spaß beiseite, ich bin wirklich glücklich."
MotoGP Qualifying: Ergebnis
MotoGP Q2: Die weiteren Platzierungen
Siebtschnellster im Q2-Segment ist Franco Morbidelli (VR46-Ducati). Während er den Sprint am Samstagnachmittag von P7 starten wird, muss er am Sonntagnachmittag in der Startaufstellung für den Grand Prix drei Plätze nach hinten. Grund für die Gridstrafe: Im Training am Freitag stand Morbidelli auf einer schnellen Runde Pedro Acosta (KTM) im Weg.
Marco Bezzecchi (Aprilia) schließt das Qualifying nach seinem Q2-Highsider auf P8 ab, gefolgt von Teamkollege und WM-Spitzenreiter Jorge Martin. Die letzten drei Q2-Positonen belegen Pedro Acosta, Francesco Bagnaia und Jack Miller.
MotoGP Q2: Trackhouse-Duo als erste Ducati-Verfolger
Die beiden Trackhouse-Aprilia-Piloten Raul Fernandez und Ai Ogura qualifizieren sich für die Startplätze vier und fünf und damit für die zweite Startreihe. Aus dieser werden sie im Sprint und auch im Grand Prix gemeinsam mit Fabio Quartararo (Yamaha; 6.) loslegen.
MotoGP Q2: Marquez-Brüder vorn - Drei Ducati in Reihe 1
Die letzten Minuten ändern an der Bestzeit für Marc Marquez nichts mehr. Der Sachsenring-Spezialist sichert sich die Pole für den Deutschland-Grand-Prix 2026. Zweitschnellster ist Bruder Alex Marquez (Gresini-Ducati) mit einem Rückstand von 0,061 Sekunden. VR46-Pilot Fabio Di Giannantoino sorgt für drei Ducati GP26 in der ersten Startreihe.
MotoGP Q2: Streckenrekord von Marc Marquez
Jetzt fältt die Rekordmarke! Aber nicht durch Fabio Di Giannantonio, sondern durch Marc Marquez, der soeben eine 1:19.041 in den Asphalt brennt und damit P1 im aktuellen Q2-Klassement übernimmt. Ein paar Minuten verbleiben aber noch.
MotoGP Q2: Di Giannnantonio wieder auf P1
Die Freude von Raul Fernandez über die Bestzeit währt nicht lange, denn Fabio Di Giannantonio holt sie sich zurück. Der Italiener, der seit dem Freitagstraining des vergangenen Jahres den Sachsenring-Streckenrekord hält, fährt jetzt 1:19.188 Minuten. Sein Rekord von vor 12 Monaten steht bei 1:19.071.
MotoGP Q2: Raul Fernandez übernimmt
An die Spitze der Zeitenliste setzt sich derweil Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) mit einer Rundenzeit von 1:19.262 Minuten.
MotoGP Q1: Highsider von Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzt per Highsider in Kurve 7 und knüpft damit auch auf dem Sachsenring an seine Frustphase der vergangenen Wochen an. Immerhin: Nach wenigen Sekunden steht Bezzecchi aus dem Kiesbett auf und läuft davon.
MotoGP Q2: Di Giannantonio mit erster Richtzeit
Im Q2-Segment beginnt Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) mit 1:19.512 Minuten. Das ist die schnellste erste Runde derer, die sofort auf die Strecke gegangen sind.
MotoGP Q1: Bagnaia und Quartasraro schaffen Q2-Einzug
Die letzten Minuten von Q1 bringen ganz vorne keine Veränderung mehr. Die beiden Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia und Fabio Quartararo sind diejenigen zwei Fahrer, die den nachträglichen Q2-Einzug schaffen. Sie nehmen in wenigen Minuten zusammen mit den Top 10 aus dem Freitagstraining an der entscheidenden Zeitenjagd für die ersten vier Startreihen teil.
Den Q2-Einzug knapp verpasst hat indes Joan Mir, der letztlich 0,124 Sekunden langsamer als Quartararo ist. Mirs Honda-Teamkollege Luca Marini schließt Q1 als Viertschnellster ab, nachdem er sich am Schluss noch an LCR-Honda-Rookie Diogo Moreira vorbeigeschoben hab.
Langsamster im Q1-Segment und damit im Qualifying ist Moreiras LCR-Teamkollege Cal Crutchlow, der auch an diesem Wochenende wieder für den verletzten Johann Zarco einspringt.
MotoGP Q1: Quartararo schiebt sich auf P2
Jetzt fährt sich Fabio Quartararo (Yamaha), der auf dem Sachsenring im Sommer 2022 seinen bislang letzten MotoGP-Sieg errungen hat, auf einen vorläufigen Q2-Platz. Er ist aktuell Zweitschnellster hinter Bagniaa, aber vor Mir.
MotoGP Q1: Bagnaia verbessert sich
Francesco Bagnaia drückt die Q1-Bestzeit auf 1:19.753 Minuten. Zweitschnellster ist weiterhin Joan Mir vor Diogo Moeira. Für den Rookie aus Brasilien hat sich das Verfolgen von Bagnaia vorerst nicht ausgezahlt.
MotoGP Q1: Moreira im Windschatten von Bagnaia
Rookie Diogo Moreira (LCR-Honda), der aktuell Drittschnellster hinter Francesco Bagnaia und Joan Mir ist, klemmt sich für den zweiten Q1-Versuch an das Hinterrad der Werks-Ducati von Bagnaia. Ob er damit seinerseits ins Q2-Segment vorrückt?