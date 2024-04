Infos WEC 6h Imola 2024: Zeitplan, Livestream, Starterliste

Nach dem Porsche-Durchmarsch bei den 1.812 Kilometern von Katar werden beim zweiten Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) die Karten neu gemischt. Eine völlig andere Strecke, eine neue Balance of Performance und ein neues Hypercar sorgen für eine interessante Ausgangslage.

Imola wurde als Ersatz für Monza in den Kalender aufgenommen. Die Neugestaltung des WEC-Kalenders für 2024 sieht den Italien-Slot nun vor Le Mans, in Monza werden allerdings Umbauarbeiten an der Boxengasse vorgenommen. Damit gastiert die WEC erstmals im Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Die Strecke war bereits 2011 Austragungsort des WEC-Vorläufers ILMC.

Highlight des Wochenendes ist das Debüt des neuen Peugeot 9X8 mit Heckflügel.

Zeitplan 6h Imola 2024

Es gibt eine Änderung beim Qualifying-System: Es wird nicht mehr nach Sessions, sondern nach Klassen unterteilt. In der Praxis bedeutet dies, dass die LMGT3-Kategorie nun direkt nach dem Qualifying ihre Hyperpole-Session fährt. In Katar fuhren erst die Hypercars ihr Qualifying nach dem regulären LMGT3-Qualifying. Dieses findet nun erst nach der LMGT3-Hyperpole statt und nicht mehr vorher.

Im Rahmenprogramm treten die schnellsten Markenpokal-Fahrzeuge der Welt in der Lamborghini Super Trofeo Europe und im Porsche-Carrera-Cup Deutschland an.

Freitag, 19. April

09:30 - 10:30 Uhr: 1. Freies Training Lamborghini Super Trofeo

12:00 - 13:30 Uhr: 1. Freies Training WEC

14:45 - 15:45 Uhr: 2. Freies Training Lamborghini Super Trofeo

16:00 - 17:00 Uhr: Freies Training Porsche-Carrera-Cup

17:15 - 18:45 Uhr: 2. Freies Training WEC

Samstag, 20. April

09:05 - 09:40 Uhr: Qualifying Porsche-Carrera-Cup

10:00 - 10:50 Uhr: Qualifying Lamborghini Super Trofeo

11:10 - 12:10 Uhr: 3. Freies Training WEC

14:45 - 15:15 Uhr: Qualifying und Hyperpole LMGT3

15:25 - 15:55 Uhr: Qualifying und Hyperpole Hypercar

16:30 - 17:00 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup

17:40 - 18:30 Uhr: 1. Rennen Lamborghini Super Trofeo

Sonntag, 21. April

08:45 - 09:15 Uhr: 2. Rennen Porsche-Carrera-Cup

09:45 - 10:35 Uhr: 2. Rennen Lamborghini Super Trofeo

13:00 - 19:00 Uhr: Rennen WEC

Anschließend: Siegerehrung und Pressekonferenz

TV-Zeiten und Livestream 6h Imola 2024

Das Free-TV-Angebot fällt diesmal spärlich aus: Sport1 überträgt die letzten zwei Stunden des Rennens live, Eurosport setzt im Free-TV auf Tennis und Radsport und lagert die WEC auf den Bezahlsender Eurosport 2 (auch über DAZN empfangbar) aus. Auch in Österreich zeigt ORF Sport+ nur 35 Minuten in der Mitte des Rennens.

Wer das Rennen in voller Länge sehen will, muss auf das Bezahlangebot ausweichen. Hier gibt es kostenpflichtige Angebote wie die Eurosport Mediathek/Discovery+ (ehemals Eurosport Player) oder den offiziellen WEC-Livestream auf fiawec.tv. Auf diesen Kanälen ist auch das Qualifying live und in voller Länge zu sehen.

Mittlerweile etabliert hat sich der kostenlose Livestream des dritten Freien Trainings auf dem Youtube-Kanal der WEC sowie auf WEC TV.

Samstag, 20. April

11:00 - 12:20 Uhr: 3. Freies Training (WEC TV, WEC Youtube, Eurosport Mediathek)

14:30 - 16:10 Uhr: Qualifying und Hyperpole (WEC TV, Eurosport Mediathek)

Sonntag, 21. April

12:15 - 19:30 Uhr: Rennen in voller Länge (WEC TV, Eurosport Mediathek)

12:30 - 14:00 Uhr: Startphase (Eurosport 2)

15:25 - 16:00 Uhr: Zwischenbericht (ORF Sport+)

15:30 - 19:30 Uhr: Schlussphase (Eurosport 2)

17:00 - 19:30 Uhr: Schlussphase (Sport1)

Montag, 22. April

18:00 - 19:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

Dienstag, 23. April

14:25 - 15:25 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

11:00 - 13:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

23:00 - 24:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Wiederholungen über Dienstag, den 23. April hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste WEC Imola 2024

Wieder stehen 37 Fahrzeuge in der Starterliste. Verletzungsbeding aussetzen muss Ferdinand Habsburg im Alpine #35 - dem Schwesterfahrzeug von Mick Schumachers Boliden, der davon nicht betroffen ist. Cadillac tritt wie erwartet mit nur zwei Fahrern an. Ansonsten zeigt sich das Feld unverändert zum Saisonauftakt.

Hypercar - 19 Starter

#2 - Cadillac Racing - Earl Bamber/Alex Lynn - Cadillac V-Series.R

#5 - Porsche Penske Motorsport - Matt Campbell/Michael Christensen/Frederic Makowiecki - Porsche 963

#6 - Porsche Penske Motorsport - Kevin Estre/Andre Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid

#11 - Isotta Fraschini - Antonio Serravalle/Carl Bennett/Jean-Karl Vernay - Isotta Fraschini Tipo6-C

#12 - Hertz Team Jota - Will Stevens/Callum Ilott/Norman Nato - Porsche 963

#15 - BMW M Team WRT - Dries Vanthoor/Raffaele Marciello/Marco Wittmann - BMW M Hybrid V8

#20 - BMW M Team WRT - Sheldon van der Linde/Robin Frijns/Rene Rast - BMW M Hybrid V8

#35 - Alpine Endurance Team - Paul-Loup Chatin/Jules Gounon/Charles Milesi - Alpine A424

#36 - Alpine Endurance Team - Nicolas Lapierre/Mick Schumacher/Matthieu Vaxiviere - Alpine A424

#38 - Hertz Team Jota - Jenson Button/Phil Hanson/Oliver Rasmussen - Porsche 963

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P

#63 - Lamborghini Iron Lynx - Mirko Bortolotti/Edoardo Mortara/Daniil Kwjat - Lamborghini SC63

#83 - AF Corse - Robert Kubica/Robert Schwarzman/Yifei Ye - Ferrari 499P

#93 - Peugeot TotalEnergies - Mikkel Jensen/Nico Müller/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8

#94 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Loic Duval/Stoffel Vandoorne - Peugeot 9X8

#99 - Proton Competition - Harry Tincknell/Neel Jani/Julien Andlauer - Porsche 963

LMGT3 - 18 Starter

#27 - Heart of Racing Team - Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas - Aston Martin Vantage AMR LMGT3

#31 - Team WRT - Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus - BMW M4 LMGT3

#46 - Team WRT - Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Maxime Martin - BMW M4 LMGT3

#54 - Vista AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 296 LMGT3

#55 - Vista AF Corse - Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera - Ferrari 296 LMGT3

#59 - United Autosports - James Cottingham/Nicolas Costa/Gregoire Saucy - McLaren 720S LMGT3 Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera - Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

#77 - Proton Competition - Ryan Hardwick/Zacharie Robichon/Ben Barker - Ford Mustang LMGT3

#78 - Akkodis ASP Team - Arnold Robin/Timur Boguslawski/Kelvin van der Linde - Lexus RC F LMGT3

#81 - TF Sport - Tom van Rompuy/Rui Andrade/Charlie Eastwood - Corvette Z06 LMGT3-R

#82 - TF Sport - Hiroshi Koizumi/Sebastien Baud/Daniel Juncadella - Corvette Z06 LMGT3-R

#85 - Iron Dames - Sarah Bovy/Doriane Pin/Michelle Gatting - Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

#87 - Akkodis ASP Team - Takeshi Kimura/Esteban Masson/Jose Maria Lopez - Lexus RC F LMGT3

#88 - Proton Competition - Giorgio Roda/Mikkel Ole Pedersen/Dennis Olsen - Ford Mustang LMGT3

#91 - Manthey EMA - Yasser Shahin/Morris Schuring/Richard Lietz - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#92 - Manthey PureRxcing - Alexander Malichin/Joel Sturm/Klaus Bachler - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#95 - United Autosports - Joshua Caygill/Nico Pino/Marino Sato - McLaren 720S LMGT3 Evo

#777 - D'station Racing - Clement Mateu/Erwan Bastard/Marco Sörensen - Aston Martin Vantage LMGT3

BoP 6 Stunden von Imola - Hypercar

Es wurde kräftig Hand angelegt. Alle Hypercars wurden zum Teil deutlich schneller gemacht. Ferrari und Toyota dürfen die meisten Kilos ausladen, Lamborghini erhält die meiste zusätzliche Leistung. In Klammern die Änderungen zu Katar. Eine Ausnahme bildet der Peugeot 9X8, der in seiner neuen Evostufe debütiert.

Alpine A424 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.042 Kilogramm (-28)

Maximale Leistung: 699 PS (+6)

Max. Energiemenge pro Stint: 909 Megajoule

Handicap Nachtanken: -

BMW M Hybrid V8 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.035 Kilogramm (-25)

Maximale Leistung: 695 PS (+7)

Max. Energiemenge pro Stint: 905 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm (-2)

Maximale Leistung: 703 PS (+25)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (+18)

Handicap Nachtanken: -

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.041 Kilogramm (-34)

Maximale Leistung: 693 PS (+9)

Max. Energiemenge pro Stint: 904 Megajoule (+2)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Isotta Fraschini Tipo6-C (LMH)

Mindestgewicht: 1.058 Kilogramm (-27)

Maximale Leistung: 707 PS (+8)

Max. Energiemenge pro Stint: 920 Megajoule (+3)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Lamborghini SC63 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.034 Kilogramm (-7)

Maximale Leistung: 702 PS (+19)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (+13)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 2024 (LMH)

Mindestgewicht: 1.061 Kilogramm

Maximale Leistung: 693 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 906 Megajoule

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.033 Kilogramm (-15)

Maximale Leistung: 691 PS (+4)

Max. Energiemenge pro Stint: 901 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.060 Kilogramm (-29)

Maximale Leistung: 702 PS (+9)

Max. Energiemenge pro Stint: 916 Megajoule (+2)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

BoP 6 Stunden von Imola - LMGT3

Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Mindestgewicht: 1.306 Kilogramm (-12)

Max. Leistung <200 km/h: 85 Prozent (-2)

Max. Leistung >200 km/h: 89 Prozent

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 11,0 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 680 Megajoule (-9)

BMW M4 LMGT3

Mindestgewicht: 1.321 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 96 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 98 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 4,6 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 688 Megajoule (+1)

Corvette Z06 LMGT3.R

Mindestgewicht: 1.331 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 95 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 96 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 9,3 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 686 Megajoule (+1)

Ferrari 296 LMGT3

Mindestgewicht: 1.339 Kilogramm (+8)

Max. Leistung <200 km/h: 87 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 87 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 4,5 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 677 Megajoule (-1)

Ford Mustang LMGT3

Mindestgewicht: 1.329 Kilogramm (+3)

Max. Leistung <200 km/h: 94 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 96 Prozent

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 7,6 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 699 Megajoule (+3)

Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

Mindestgewicht: 1.332 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 86 Prozent (+1)

Max. Leistung >200 km/h: 84 Prozent (+3)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 8,0 Grad (+2)

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 680 Megajoule (+4)

Lexus RC F LMGT3

Mindestgewicht: 1.345 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 95 Prozent (+1)

Max. Leistung >200 km/h: 95 Prozent (+2)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 13,0 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 703 Megajoule (+5)

McLaren 720S LMGT3

Mindestgewicht: 1.328 Kilogramm (+1)

Max. Leistung <200 km/h: 91 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 92 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 10,7 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 684 Megajoule

Porsche 911 GT3 R LMGT3

Mindestgewicht: 1.317 Kilogramm (+2)

Max. Leistung <200 km/h: 96 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 98 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 12,3 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 687 Megajoule (+2)

Erfolgsballast LMGT3

Manthey-Porsche #92 (Malichin/Sturm/Bachler): 15 Kilogramm

Heart-of-Racing-Aston-Martin #27 (James/Mancinelli/Riberas): 10 Kilogramm

D'station-Aston-Martin #777 (Mateu/Bastard/Sörensen): 5 Kilogramm

Wettervorhersage, Stand: 17. April

Der riesige Polarluft-Trog, der in ganz Mitteleuropa für einen Kälteeinbruch gesorgt hat, überquert die Alpen und gräbt sich als Tiefdruckgebiet über der Apenninenhalbinsel ein. Dort bringt er kühle Temperaturen und immer wieder Regen.

Positiv zu vermerken ist, dass der größte Regen am Donnerstag niedergeht und es zum Trainingsfreitag wieder auflockert. Von italienischem Frühsommer wird absolut keine Spur sein, 15 bis 16 Grad bleiben an allen Tagen das Höchste der Gefühle.

Tendenziell besteht am Freitag und Sonntag eine größere Chance auf längere trockene Phasen, während es am Samstag etwas nasser werden dürfte. An allen Tagen muss aber immer wieder mit Schauern gerechnet werden.

Daten zum Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Streckenlänge: 4,909 Kilometer

Kurven: 16-19 (je nach Zählweise)

Eröffnung/Umbauten: 1952/1973/1981/1995/2008

WEC in Imola seit: 2024 (ILMC 2011)

Adresse: Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Piazza Ayrton Senna da Silva, 1 40026 Imola, Bologna, Italien

