WEC 2024: 6h Spa kollidieren mit 24h Nürburgring

Mit acht Rennen kehrt die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in der Saison 2024 zu ihrem ursprünglichen Kalenderformat zurück. LMP1-Rückzüge und die weltweite Pandemie hatten zwischenzeitlich seit 2018 für weniger Rennen pro Kalenderjahr gesorgt. Doch das war es auch schon mit dem "Zurück zu den Wurzeln". Denn im kommenden Jahr wird sich in der WEC einiges ändern.

Mit dem bereits beschlossenen Termin in Katar beginnt die Saison bereits am 2. März, eine Woche zuvor findet an gleicher Stelle der Prolog statt. Die Renndistanz beträgt 1.812 Kilometer. Damit wird der 18. Dezember 1878 gefeiert, an dem sich das Land vom Einfluss der Al-Chalifa-Dynastie befreite, die bis heute Bahrain regiert.

Damit wird es das längste WEC-Rennen der Geschichte - nach den 24 Stunden von Le Mans und den 12 Stunden von Sebring 2012. Sollte die Distanz von 1.812 Kilometern nicht erreicht werden, wird das Rennen nach zehn Stunden gewertet.

Der nächste Lauf ist eine Überraschung: Imola wird am 21. April ein 6-Stunden-Rennen austragen, Monza ist raus. Der Plan war, Monza vom Juli in den April vor Le Mans zu verlegen. Da aber am Autodromo Nazionale Bauarbeiten geplant sind, war dies nicht möglich. Der Termin kollidiert voraussichtlich mit dem IMSA-Rennen in Long Beach.

Eine für deutsche Fans besonders bittere Kollision gibt es im Mai: Das um zwei Wochen verschobene 6-Stunden-Rennen von Spa kollidiert mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Das stellt auch einige GT3-Piloten vor die Qual der Wahl - oder wilde Helikoptertrips.

LMP2-Aus bestätigt

Im Juli wird der nächste Versuch gestartet, die WEC erstmals seit 2014 wieder nach Sao Paulo zu holen. Ein ähnlicher Versuch scheiterte im Februar 2020, als das Rennen durch den Circuit of the Americas ersetzt wurde. Das Rennen fällt in die Trockenzeit im Juli.

Das Lone Star Le Mans kehrt in den Kalender zurück, nachdem die WEC den Fünfjahresvertrag mit der IMSA über das Sebring-Doppel nicht verlängert hat. Wie so oft stehen wirtschaftliche Interessen über den Interessen der Fans am Sebring International Raceway.

Das Lone Star Le Mans kehrt als regulärer Slot in den Kalender zurück Foto: Motorsport Images

Wie erwartet wird die WEC 2024 zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft: Aufgrund des Booms im Hypercar-Feld wird die LMP2 gestrichen. Für eine zweite Prototypen-Klasse ist neben den GT-Fahrzeugen einfach kein Platz mehr.

Diese werden in den kommenden Jahren auf GT3-Fahrzeugen basieren. Die LMGT3-Klasse wird auf zwei Fahrzeuge pro Hersteller beschränkt. Auch das sind Änderungen, die weithin erwartet wurden.

"Ich freue mich, dass der Kalender die Verjüngung unserer Disziplin widerspiegelt. Die Fahrer müssen sich an vier neue Strecken gewöhnen. Das wird eine Herausforderung", sagt ACO-Präsident Pierre Fillon.

WEC-Kalender 2024

02.03.2024: 1.812 Kilometer von Losail (Katar)

21.04.2024: 6 Stunden von Imola (Italien)

11.05.2024: 6 Stunden von Spa-Francorchamps (Belgien)

15./16. Juni 2024: 24 Stunden von Le Mans (Frankreich)

14.07.2024: 6 Stunden von Interlagos (Sao Paulo/Brasilien)

01.09.2024: Lone Star Le Mans (Austin/USA)

15.09.2024: 6 Stunden von Fuji (Japan)

02.11.2024: 8 Stunden von Bahrain

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.