Qualifying 24h Spa 2026: Alle Pro-Autos in der Superpole

Keine böse Überraschung im regulären Qualifying zu den 24 Stunden von Spa 2026 (hier im Livestream!). Alle 18 Fahrzeuge des Pro-Cups schafften den Sprung in die Superpole am Freitag. (Ergebnis Kumuliertes Qualifying unter "Combined Qualifying")

Der Qualifying-Modus lief diesmal etwas anders ab als in den Vorjahren. Nicht nur wurde die Superpole so modifiziert (siehe unten), dass 32 statt wie bisher 20 Autos den Sprung schafften.

Auch waren die einzelnen 30-minütigen Sitzungen in der Zeit zu jeweils zehn Minuten dreigeteilt, sodass sich die verschiedenen Klassen auf der Strecke nicht überlappten. Die Bronze- und Pro-Am-Fahrzeuge begannen jedes Segment, den Pro-Autos gehörten die letzten Minuten. So war das Q2 beispielsweise in Q2A (Bronze und Pro-Am), Q2B (Gold und Silver) und Q2C (Pro) unterteilt, dito Q3 und Q4.

Wie in den vergangenen Jahren zählte der Durchschnitt aller Fahrer auf jedem Fahrzeug. Den schnellsten Durchschnitt legte der GetSpeed-Mercedes #17 (Martin/Götz/Schiller; 1.) in 2:17.049 Minuten hin. Schnellster Mann des Abends war Simon Gachet aus dem CSA-McLaren #111 (Pla/Rougier/Gachet/Kell; 15.). (Update: Der GetSpeed-AMG verliert seinen Superpole-Platz) Die besten Plätze werden aber in der Superpole ausgefahren. (Starterliste 24h Spa 2026)

Zwei Unterbrechungen im Q2

Wie immer war Q1 den Fahrzeugen vorbehalten, die mit vier Fahrern besetzt sind, also vor allem aus den unteren Klassen. Q2 musste dann gleich zweimal unterbrochen werden. Einmal wurde Reinhold Krahn im Car-Collection-Porsche #8 (Rosi/Krahn/Schiro/Sturm; 56.) vom GetSpeed-Mercedes #999 (Charlaix/Boisson/Klein/Paque; 54.) von Jordan Boisson in den Kies der Fagnes-Kurve (auch: Pif-Paf) geschickt.

Danach kam es zu einem Dreher von Kenzie Beecroft im Razoon-Porsche #914 (McDermott/Beecroft/Bennett/Fullwood; 65.), dem Mathieu Castelein im Haas-RT-Audi #28 (Balcaen/M. Castelein/P. Castelein/Palette; 53.) nicht ausweichen konnte und sich mit in den Kies der "Speaker's Corner" gesellte. Es war bereits das zweite Mal, dass der Audi am Donnerstag im Kies steckte (siehe unten).

Aufgrund der zwei Unterbrechungen, von denen beide das Q2A-Segment betrafen, konnten acht Fahrzeuge aus dem Pro-Am- und Bronze-Cup keine konkurrenzfähige schnelle Runde im Q2 fahren.

Q3 und Q4 liefen dann ohne nennenswerte Vorfälle durch, obschon Tim Heinemann im JMW-Ferrari #60 (Kiefer/Ineichen/Heinemann/Chovet; 61.) einen spektakulären Ritt durchs Kiesbett hinlegte. So richtete sich der Blick aufs Zeitentableau.

Ein Bronze-Fahrzeug schafft den Cut

Aus dem Pro-Cup waren insbesondere die beiden Lamborghini Temerario GT3 gefährdet, den Cut der besten 32 nicht zu schaffen. Am Ende gelang ihnen aber auf den Plätzen 26 und 29 der Einzug in die Superpole. Aus dem Gold Cup blieb allerdings die Steller-Corvette #24 (Pedersen/Ried/Doquin/Lind; 41.) hängen. (Die Klassen bei den 24h Spa erklärt)

Mit dem Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter; 16.), dem Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret; 18.), dem GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz; 23.), dem Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Ögaard/Mazzola; 27.), dem Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican; 31.) und dem AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader; 32.) schafften sechs Silver-Fahrzeuge den Einzug in die Superpole.

Sensationell gelang dieser Sprung auch einem Bronze-Fahrzeug, nämlich dem Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall), der als 30. das Ticket zog. Um 0,010 Sekunden an der Superpole vorbei schrammte der Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade; 33.), dem Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel; 34.) fehlten 0,019 Sekunden.

Schnellste Zeiten nach Session:

Q1: Salman Owega (Optimum-McLaren #5): 2:17.867 Minuten

Q2: Alessio Rovera (AF-Corse-Ferrari 51): 2:17.012 Minuten

Q3: Simon Gachet (CSA-McLaren #111): 2:16.685 Minuten

Q4: Fabian Schiller (GetSpeed-Mercedes #17): 2:16.817 Minuten

Die Superpole am Freitag ab 15:25 Uhr wird diesmal in einem neuen Format ausgetragen: Die 32 qualifizierten Fahrzeuge stellen sich einem vierteiligen Qualifying. Nach zehn Minuten werden 16 Fahrzeuge eliminiert. Die verbleibenden 16 Fahrzeuge tragen dann eine Sieben-Minuten-Sitzung aus, in der wieder acht Autos ausscheiden. Die verbliebenen acht Boliden werden auf vier reduziert, diese machen dann in einem Shootout die Poleposition unter sich aus.

So liefen die Trainings

1. Freies Training: Die erste Bestzeit ging an Ferrari: Alessio Rovera legte im AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen) in 2:17.234 Minuten die Bestzeit hin. Er erzielte diese Zeit bereits früh in der 90-minütigen Sitzung. (Ergebnis)

Die Session musste einmal mit der roten Flagge unterbrochen werden, als Kerong Li im High-Class-Porsche #86 (Li/Fjordbach/Yuan/Ye) liegen blieb.

2. Freies Training: Wieder Bestzeit für Ferrari, diesmal für das Schwesterfahrzeug #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael). Bei 34 Grad Celsius fuhr Arthur Leclerc eine Zeit von 2:18.169 Minuten und war damit langsamer als Rovera in der Auftaktsitzung. (Ergebnis)

Auch im zweiten Training gab es eine rote Flagge, als Pierre Castelein in der inoffiziell "Speaker's Corner" genannten Linkskurve im zweiten Sektor ins Kiesbett drehte. Er hatte dabei Mithilfe durch den Car-Collection-Porsche #8, der später im Qualifying in den Keis geschickt wurde. Der Tsunami-RT-Porsche #79 (Zelger/Babini/Hamaguchi/Menzel) nahm aufgrund eines Motorwechsels nicht an der Sitzung teil.

Am Donnerstagabend steht noch das Nachttraining auf dem Programm, das bis 23:25 Uhr angesetzt ist, aufgrund der Verzögerungen in Q2 aber später gestartet wird. (Kompletter Zeitplan der 24h Spa 2026)