Baku-Freitag in der Analyse: Erst Crash für Leclerc, dann Bestzeit

Verwarnung für Sainz

Und da haben wir auch schon das Urteil der Rennkommissare: Sainz hat für die Aktion mit Perez eine Verwarnung erhalten. Spannend: Sainz begründet den Zwischenfall damit, dass er "abgelenkt" gewesen sei.



So habe er Perez zwar gesehen, doch im Auto seien genau da "mehrere Alarme" losgegangen. Deswegen sei er zu spät von der Ideallinie gegangen.



Eine härtere Strafe gab es auch deshalb nicht, weil Perez die Situation nicht als übermäßig gefährlich empfand. Hier das komplette Urteil im Wortlaut:



"Impeding in free practice is not normally investigated by the Stewards unless it is considered dangerous. This was investigated because the driver of Car 11, Perez, had to lift and move to the right at a high-speed section of the track and could have been potentially dangerous."



"In the hearing the driver of Car 55, Sainz, admitted that he had seen Perez behind him, and the Stewards noted that his team did warn him, but because he was distracted by a variety of alarms on the car, he misjudged the closing speed."



"The Stewards noted that he did start to avoid the car behind, but fractionally late. Perez stated that while he did have to lift, he had good visibility of the incident throughout and that it did not end up being particularly dangerous."



"Therefore the Stewards issue a Warning to Sainz in accordance with the agreed guidelines."