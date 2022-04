Formel-1-Liveticker: "Fundamentales Problem" bei Mercedes?

#FragMST

Adriano möchte wissen: "Ich hätte eine kurze Frage zur Taktik von Williams/Albon [in Melbourne]. Hätte dieser auch in der letzten Runde stoppen und dann nach/mit dem Stop über die Ziellinie fahren können?"



Nein, das geht nicht. In Artikel 30.5.c) der Sportlichen Regeln heißt es: "Tyres will only be deemed to have been used once the car's timing transponder has shown that it has left the pit lane."



Heißt: Die Reifen zählen erst dann als verwendet, sobald man die Boxengasse verlassen hat. Die Ziellinie befindet sich aber vor der Boxenausfahrt. Der Wechsel hätte also nicht gezählt.



Geht also nicht, man muss immer spätestens in der vorletzten Runde stoppen.