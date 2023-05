Formel-1-Liveticker: Kritik an Ferrari-Piloten

Heute vor 71 Jahren ...

... gewann Piero Taruffi den Saisonauftakt der Formel-1-Saison 1952 in der Schweiz. Für den Ferrari-Piloten, der am Ende des Jahres WM-Dritter wurde, war es der einzige Sieg in der Königsklasse überhaupt.



Der spätere Weltmeister Alberto Ascari nahm am Rennen gar nicht teil. Tatsächlich stand Ascari vor dem dritten Saisonrennen in Spa noch ohne einen einzigen Zähler da. Mehr dazu in unserer Fotostrecke:

Foto: Motorsport Images

Charles Leclerc scheidet beim WM-Auftakt 2023 in Bahrain aus und erlebt somit einen Fehlstart in die neue Saison. Aber es gibt noch Hoffnung für ihn und alle Ferrari-Fans! Wir blicken auf die Piloten zurück, die nach einer Nullnummer im ersten Saisonrennen am Ende doch noch Weltmeister geworden sind.