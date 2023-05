Reifentest in Imola der Schlüssel zu besserem Racing in der Formel 1?

Die Erprobung einer neuen Reifenaufteilung der Formel 1 beim Großen Preis der Emilia-Romagna an diesem Wochenende hat viel Interesse an den Auswirkungen auf das Qualifying geweckt. Da die Fahrer gezwungen sind, in den drei Sessions am Samstag die harte (Q1), mittlere (Q2) und weiche (Q3) Reifenmischung zu verwenden, anstatt eine freie Wahl zu haben, könnte dies den Kampf um die Startplätze aufmischen.

Die vielleicht größte Auswirkung des neuen Reifenexperiments wird jedoch am Sonntag zu spüren sein, denn es könnte eine interessante Fallstudie über eine Möglichkeit sein, den Rennsport in der Formel 1 spannender zu gestalten.

Denn in einer Saison, in der das Spektakel unter den vorhersehbaren Einstoppstrategien gelitten hat, könnte der Versuch tatsächlich dazu beitragen, dass in Zukunft wieder Zweistoppstrategien auf den Tisch kommen.

Verbesserung der Show

Die Gründe dafür, dass die Rennen in diesem Jahr nicht so gut waren wie in der Vergangenheit, sind vielfältig, und es gibt keinen einzelnen Faktor, der dies verursacht hat. Der stärkere "Outwash-Effekt" der Autos, die Zunahme des erzeugten Abtriebs, die größeren Schwierigkeiten beim Überholen, die kürzeren DRS-Zonen sowie die Präferenz für Einstopp-Rennen haben einen perfekten Sturm in einer Saison ausgelöst, in der ein Team völlig dominiert.

Da das Design der Autos für die Saison bereits feststeht, sind die einzigen Schwankungen, die die Dinge von nun an durcheinander bringen könnten, die von Pirelli gewählten Reifenmischungen - denn je weicher der Gummi, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Multistopp-Rennen.

Allerdings muss Pirelli auch aufpassen, dass es nicht zu extrem wird und die Grands Prix zu Drei- oder Vier-Stopp-Rennen werden, die ebenfalls unpopulär sein können, weil sie am Ende chaotisch und für die Fans schwer zu verfolgen sind.

Trotz Reifentest: Einstopprennen für Imola wahrscheinlich

Auch Reifen, die zu schnell abbauen, sind bei Fahrern und Teams unbeliebt, weil sie dazu zwingen, die Dinge zu leicht zu nehmen, anstatt das Gefühl zu haben, dass sie auf konstanterem Gummi hart pushen können. Es war jedoch schon immer schwierig, die Teams zu einer Zweistoppstrategie zu bewegen, anstatt automatisch den Einstopp zu bevorzugen.

Der Zeitverlust in der Box, das Risiko, bei schwierigen Überholmanövern in den Verkehr zu geraten, und die Tatsache, dass nicht genügend der richtigen Reifenmischungen zur Verfügung stehen, sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass die Teams einen konservativen Weg einschlagen.

In Imola werden dieses Jahr der C5, C4 und der C3 verwendet werden, also eine Stufe weicher als im Vorjahr. Eine Zweistoppstrategie ist dennoch fraglich, denn Imola hat mit 29 Sekunden das höchste Boxenstoppdelta der Saison, was bedeutet, dass man keinesfalls viel Zeit in der Box verbringen möchte.

Isola: Bei Reifen ist es wie mit der Henne und dem Ei

Pirellis Sportchef Mario Isola sagt, dass die Umwandlung von Rennen in Zweistoppstrategien weit darüber hinaus geht, dass die Reifen schneller abbauen. Und es gibt fast ein Henne-Ei-Szenario, wenn es um fehlende Überholmanöver und langweilige Strategien geht, denn es ist schwer zu entschlüsseln, was zuerst kommt und das andere auslöst.

"Was wir in den vergangenen Jahren gelernt haben, ist, dass, wenn wir zu weich oder zu aggressiv fahren, es eine allgemeine Tendenz gibt, das Tempo zu kontrollieren, um ein Einstopprennen zu haben", sagt Isola.

"Aber ein wichtiges Element ist, wie schwierig es ist, zu überholen. Wenn man weiß, dass man überholen kann, kann man das Risiko eingehen, zurück in den Verkehr zu fallen. Wenn man aber nicht überholen kann, geht man das Risiko nicht ein, sondern bleibt vorne und verteidigt seine Position."

Das Problem zu erzwingen ist keine Lösung

Ein Vorschlag, der aufgetaucht ist, um mehr Rennen mit zwei Stopps zu fördern, besteht darin, sie zur Pflicht zu machen. So wie Einstopp-Rennen heute das Minimum ist, weil die Fahrer zwei verschiedene Reifenmischungen verwenden müssen, könnte man den Teams ein Zweistopp-Rennen aufzwingen, indem sie im Rennen den weichen, den mittleren und den harten Reifen verwenden müssen.

Die Umstellung macht durchaus Sinn und sollte theoretisch die Möglichkeit einer Strategievielfalt eröffnen, da die Teams den richtigen Zeitpunkt wählen müssten, um auf dem Reifen zu fahren, der für das Rennen nicht geeignet ist - entweder der weiche, weil er so stark abbaut, oder der harte, weil er nicht konkurrenzfähig ist.

Aber Isola hat die Idee, dass dies funktionieren könnte, mit kaltem Wasser begossen. Er sagt, dass es in der Vergangenheit Diskussionen über die Einführung einer solchen Regel gegeben hat - mit dem Ergebnis, dass dies nicht zu einer besseren und abwechslungsreicheren Show führen würde.

Warum eine verpflichtende Zweistoppstrategie nicht funktioniert

"Wir haben das vor vielen Jahren zusammen mit den Sportdirektoren analysiert", sagt er. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass je mehr man neue Einschränkungen macht, desto mehr Teams werden sich an die gleiche Strategie halten."

"Wenn man ihnen also vorschreibt, alle drei Reifenmischungen zu verwenden, werden sie am Anfang wahrscheinlich unterschiedliche Strategien verfolgen, weil sie sich an die neue Situation anpassen müssen", so Isola.

"Aber am Ende werden sie sich für die gleiche Strategie entscheiden. Wir werden also die gleichen Boxenstoppzeiten haben, die gleichen Entscheidungen treffen und so weiter. Das müssen wir akzeptieren."

"Wir können versuchen, verschiedene Strategien zu fördern, aber am Ende muss es eine geben, die am schnellsten ist", fügt Isola hinzu. Genau diese Möglichkeit, den Teams einen alternativen Weg zur Zielflagge zu bieten, könnte sich aus der neuen Reifenverteilung ergeben, die in Imola zum ersten Mal getestet wird.

Test der neuen Regeln

Der Versuch in Imola soll der Formel 1 und dem Reifenlieferanten Pirelli helfen, die Auswirkungen eines nachhaltigeren Konzepts für Formel-1-Wochenenden besser zu verstehen, mit dem Ziel, dass am Sonntagabend weniger Reifensätze verschwendet werden.

Die normale Zuteilung von 13 Reifensätzen pro Rennwochenende wird auf elf reduziert, wobei sich die Anzahl der verfügbaren Mischungen deutlich verschiebt. An normalen Wochenenden werden die 13 Sätze in acht Softs, drei Mediums und zwei Hards aufgeteilt. Beim Test in Imola (und an den anderen Orten, an denen das Experiment stattfindet) werden die elf Sätze in vier Softs, vier Mediums und drei Hards aufgeteilt.

Wenn die Fahrer gezwungen sind, in Q1 den harten und in Q2 den mittleren Reifen zu verwenden, wird das Qualifying ganz anders ablaufen, aber die Folgen könnten sich eher im Rennen am Sonntag zeigen. Denn die Art und Weise, wie die Reifen an diesem Wochenende zugeteilt werden, bedeutet, dass die Fahrer nun mit mindestens zwei Sätzen harter und zwei Sätzen mittlerer Reifen ins Rennen gehen sollten.

Fahrer dürften für Rennen nun mehr Reifen haben

Bisher hatten die Fahrer meist nur einen Medium- oder einen Hard-Reifen für das Rennen - und manchmal nur diese beiden Reifen. Da der weiche Reifen selten gut genug für einen Rennstint ist, werden die Teams automatisch zu einer konservativen Einstoppstrategie gedrängt, die nur selten für große Unterhaltung sorgt.

Die geänderte Zuteilung für Imola und die Tatsache, dass mindestens zwei Sätze harter und mittlerer Reifen zur Verfügung stehen sollten, hat es Pirelli ermöglicht, bei der Reifenwahl für das Imola-Wochenende aggressiver vorzugehen - weil man sich sicher sein kann, dass den Teams am Sonntag nicht der Gummi ausgehen wird.

Isola: Genug Reifen für zwei Stopps wären jetzt da

"Dank dieser [neuen Zuteilung] haben wir uns also entschieden, in Imola eine Stufe weicher zu fahren. Die ursprüngliche Aufteilung war C2, C3 und C4, aber jetzt sind es C3, C4 und C5. Mit der alternativen Reifenzuteilung werden alle Teams zwei Sätze harte, zwei Sätze mittlere und zwei Sätze weiche Reifen für das Rennen haben."

"Wir können also eine Stufe weicher fahren, und selbst wenn sich dadurch die Zahl der Stopps erhöht, haben sie genug Reifen. Mit dem aktuellen System ist es riskant, weil mit mehr Boxenstopps braucht man mehr Reifen."

"Und wenn sie mit nur einem Satz harter Reifen ins Rennen gehen, einem Satz Medium, und der Rest ist weich, und der weiche ist zu weich, ist das nicht ideal für das Rennen. Dann haben wir eine Situation, die nicht natürlich ist und nicht das, was wir wollen."

Isola: Formel 1 sollte Dinge einfach ausprobieren

Wie das Rennen in Imola ausgeht, ist schwer vorherzusagen und könnte durch schlechtes Wetter, das die Reifenwahl durcheinander bringt, noch entgleisen. Aber Isola ist der Meinung, dass die Formel 1 auf dem richtigen Weg ist, wenn sie solche Tests zulässt, damit alle besser verstehen, was funktioniert und was nicht.

Und selbst wenn Imola keinen Zweistopp-Krimi hervorbringt, sollte die andere Veranstaltung, bei der ähnliche Zuteilungen später im Jahr durchgeführt werden (möglicherweise der Grand Prix von Ungarn), dazu beitragen, ein klareres Bild zu erhalten.

Wie Isola sagt: "Wenn etwas funktioniert, behalten wir es bei, wenn es nicht funktioniert, kehren wir zum vorherigen zurück. Das ist der richtige Ansatz, denn leider gibt es immer etwas, das nicht vorhersehbar ist, auch wenn man versucht, jedes mögliche Detail vorherzusagen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.