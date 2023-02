Formel-1-Liveticker: Launch des Red Bull RB19 von Weltmeister Max Verstappen

Verstappen: Dieses Jahr früher mit dem Training begonnen

Das hat aber auch einen Grund, denn das erste Saisonrennen steht 2023 bereits etwas früher als im Vorjahr an. Daher habe auch der Niederländer "eine Woche früher" mit seinem Training begonnen. Alles habe sich etwas nach vorne verschoben.



"Aber ehrlich gesagt war es dieses Mal kein großes Problem, weil wir im Dezember etwas mehr freie Zeit hatten", erinnert er. Denn zwar startet die Saison 2023 früher, dafür endete die Saison 2022 aber auch bereits im November, was "schön" gewesen sei.



Apropos Winter: In diesem wurde am Übergewicht gearbeitet - allerdings nicht bei Verstappen sondern beim Auto. Das Gewicht sei 2022 einer der größten Negativpunkte gewesen, erinnert der Weltmeister.



"Das Auto hatte Übergewicht", so Verstappen. Daran habe man für 2023 gearbeitet.