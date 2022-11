Formel-1-Liveticker: Mercedes 2023 wieder siegfähig?

Offener Brief gegen Online-Missbrauch

Spätestens seit dem Saisonfinale in Abu Dhabi 2021 hat die Spaltung der Fanlager in der Formel 1 beunruhigende Ausmaße erreicht. Jedes Rennwochenende werden die Social-Media-Kanäle von Hasskommentaren geflutet.



Um dem zu begegnen, hat die Formel 1 bereits vor einigen Monaten eine Kampagne namens "Drive It Out" ins Leben gerufen. Mit Unterstützung der FIA und aller zehn Teams will man den Missbrauch durch Fans, ob online oder an der Strecke, bekämpfen.



Wie ernst die Lage ist, zeigt ein offener Brief von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, mit dem er sich heute an die Öffentlichkeit gewendet hat. Darin warnt er vor den Auswirkungen der "anhaltenden Toxizität" und kündigt Gegenmaßnahmen an.



Den kompletten Brief findet ihr hier!