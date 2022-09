Formel-1-Liveticker: Vettel hatte sich bei Aston Martin mehr erhofft

Brundle: Gibt auch außerhalb der F1 gute Fahrer!

In den meisten Fällen führt der Weg von der Formel 1 in die Formel E und nicht umgekehrt. Nelson Piquet jun., Sebastien Buemi, Lucas di Grassi, Jean-Eric Vergne und zuletzt Stoffel Vandoorne gewannen allesamt nach ihrem Aus in der Königsklasse den Titel in der Formel E.



Mit Nyck de Vries könnte 2023 erstmals ein Formel-E-Champion den umgekehrten Weg gehen und aus der Elektroserie in die Formel 1 wechseln. Sein guter Auftritt in Monza war für Martin Brundle der Beweis dafür, dass es auch außerhalb des Formel-1-Paddocks gute Rennfahrer gibt.



"Ich höre im Paddock oft: 'Es gibt nicht so viel Auswahl.' Aber die gibt es eindeutig, wenn man einigen von ihnen eine Chance gibt", schreibt er in seiner Kolumne für 'Sky'. Brundle geht übrigens davon aus, dass wir de Vries 2023 "sicher" in der Startaufstellung sehen werden.



Wir sind gespannt!